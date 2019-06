ERC se desmarca de JxCat e impide una DUI en el Parlament

Las diferencias en el seno del independentismo se han convertido ya en recurrentes. JxCat y ERC lo volvieron a reflejar ayer en la reunión de la Mesa del Parlament, donde los neoconvergentes respaldaron el trámite de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que plantea una DUI mientras los republicanos, que presiden la Cámara catalana, lo impidieron. ERC, apoyándose en las restricciones de la normativa sobre ILP, decidió abstenerse en la votación de la Mesa, y Cs y PSC votaron en contra.

La divergencia de criterio desató la tensión entre los dos socios de gobierno, que intercambiaron reproches. En este sentido, Esquerra adujo que la Ley sobre ILP acota el contenido sobre las iniciativas que se pueden presentar –debe ceñirse a aspectos que estén recogidos en el marco del Estatuto– y retó a JxCat a que transforme el mismo texto en una proposición de Ley, lo que sí le permitiría tener recorrido parlamentario. Los neoconvergentes, lejos de aclarar si están dispuestos a presentar ahora una iniciativa parlamentaria, se limitaron a defender esa ILP, impulsada por Unitat per la Independència, ya que también consideraron que la regulación en esta materia es «ambigua» como para bloquearla. «La Mesa del Parlament no puede ejercer de órgano censor. Como miembros de la Mesa no nos podemos posicionar en contra de que una cuestión no se puede tramitar o debatir por su contenido», afirmó el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, que recordó, además, los posicionamientos de la anterior presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que era favorable a permitir el debate de todas las iniciativas políticas.

Desde ERC, Sergi Sabrià salió poco después al paso para rechazar esta ILP por «cuestiones técnicas» pero también porque «ahora no tiene sentido político». A su juicio, es momento para trabajar por la unidad estratégica del independentismo. Sabrià, lleno de ironía, desafió a que JxCat «copie el texto y lo enganche en una hoja que ponga JxCat», en alusión a que presenten una proposición de Ley. En ese extremo, precisó, ERC estaría dispuesta a permitir el debate aunque matizó que lo harían presentando las enmiendas que consideren oportunas. «No podemos vivir con gestos de cara a la galería», aseguró Sabrià.