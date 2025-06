Anticorrupción, sobre los dispositivos de Koldo que motivaron el registro de Ábalos: "Se usaron para planificar los delitos"

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los dispositivos móviles requisados a Koldo García y que propiciaron el registro del domicilio de José Luis Ábalos son determinantes "en el desarrollo de la trama criminal". El Ministerio Público sostiene que todo este material, entre el que se encuentran los famosos discos duros con información confidencial, no se le puede devolver porque a través de ellos se ejecutaron las órdenes para cometer los presuntos delitos.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hace suya la respuesta de la Fiscalía para denegarle a Koldo el acceso a todo el material que ahora analiza la UCO de la Guardia Civil. En su escrito, que desvela LA RAZÓN, los magistrados desestiman el recurso de apelación de quien fuera mano derecha del exministro, asegurando que no lo va a recuperar por el momento porque ahora mismo el objetivo de los investigadores es preservar "la integración de las pruebas".

Con todo, el alegato más destacado es el de la Fiscalía Anticorrupción, que asegura que los "efectos digitales intervenidos" que lleva meses intentando recuperar se emplearon para la ejecución de sus planes. "Los efectos digitales intervenidos constituyen un elemento o instrumento de ejecución de los delitos investigados, en tanto que los mismos fueron utilizados por el investigado (Ábalos) para el desarrollo de toda la trama criminal investigada", reza el escrito.

"Empleados en la trama criminal"

Es más, el fiscal Anticorrupción del caso afirma que, a través de todos estos dispositivos, "se planificaron, se dieron y recibieron las órdenes relativas a la comisión de los hechos investigados". Como informó este medio, la defensa de Koldo García abrió una vía paralela en marzo para recuperar el volcado que custodia la UCO sobre el material incautado. Cabe recordar que los agentes de la UCO se llevaron abundante material de su domicilio alicantino de Polop de la Marina (Alicante) tras el estallido de la causa en febrero del año pasado.

En concreto requisaron un total de 24.000 euros en efectivo, anotaciones sobre presuntos pagos en 'B' de los miembros de la trama, más de una veintena de teléfonos móviles de distintas marcas y modelos, una grabadora, dos ordenadores, seis bolsas con documental, una pistola que guardaba en el dormitorio principal y memorias externas. No obstante, de todo lo requisado entonces destacan dos discos duros que Koldo García custodiaba de su entonces jefe y que contenía material determinante para los investigadores.

Letra Koldo T. Gallardo La Razón

El propio Ábalos trató de recuperarlos en junio del año pasado tras tener conocimiento de que estaban en poder de la Guardia Civil. Pese a que no era parte del procedimiento, el exministro de Transportes pidió a la Audiencia Nacional que se los entregaran al contener datos de carácter "absolutamente privado y personalísimo". Sin embargo, el magistrado cerró la puerta tanto a Ábalos como a su exasesor y le dijo a este último que le devolverá el material cuando la Guardia Civil termine sus informes. La Fiscalía añadió, además, que entregárselos ahora sería "perturbador" para la causa.

Los audios sobre los presuntos amaños de contratos

Del mismo modo, Koldo instó a que le dieran los soportes digitales originales, pero la respuesta ha vuelto a ser negativa. De hecho, tanto Anticorrupción como la Sala de lo Penal han endurecido el tono avisando de que estos materiales fueron el canal empleado para la comisión del delito. El auto, que es previo al registro del domicilio de Ábalos este martes, descartó su pretensión de que le dieran los soportes originales y que la Policía Judicial trabajara con los volcados.

Los magistrados lo rechazan de plano. Sostienen que la UCO tiene que preservar los originales, de cara a evitar una posible manipulación de estas fuentes de prueba. "Respecto a la devolución de la documentación incautada, al ser original no procede, sin perjuicio de todos aquellos documentos que el investigado necesitara de los que se pudiera emitir el correspondiente testimonio, como escrituras, etc. concesión extendida (copias) a la información que existiera en los archivos digitales, que no tuvieran relación con el delito", sostienen.

AMP.- La UCO copia el móvil de Ábalos y se lleva memorias digitales tras más de nueve horas de registro en su casa Europa Press

Sin embargo, estos dispositivos devienen clave para la UCO. De hecho, los mismos recogerían grabaciones de Ábalos en las que vendría a constatar los supuestos amaños de obras de su Ministerio. Así se desprende del auto del magistrado del caso Koldo por el cual acordó el registro del domicilio valenciano del exdirigente socialista, que se alargó durante toda la jornada del martes.

El registro de Ábalos y el informe clave

En dicho auto, Leopoldo Puente explica que el 5 de junio recibió el esperado informe de la UCO sobre las presuntas mordidas con las obras. En el mismo, los agentes solicitaron una serie de diligencias; entre ellas, la entrada y registro del domicilio de Ábalos. El magistrado protegió el oficio policial en una pieza separada que declaró secreta, aunque accedió a su petición, al encontrar en los dispositivos de Koldo "ciertas grabaciones" que le implicarían en el amaño de obras desvelado por Víctor de Aldama.

Puente dijo que este material que Koldo lucha por recuperar junto con otros indicios recabados hasta el momento les lleva a pensar que las adjudicaciones de obra bajo sospecha se habrían producido por la "eventualmente ilícita intervención" de Ábalos. A cambio de las mismas habría obtenido un "beneficio económico" que, según Aldama, consistió en entregas de metálico.Con todo, este registro no fue el único que ejecutó la UCO ya que, en paralelo, entró en la sede de varias empresas salpicadas por estos amaños.

De todas estas diligencias destaca especialmente la que se llevó a cabo en la sede de Servinalab, en Pamplona. Se trata de una pequeña empresa, a cuyo frente se sitúa el empresario Antxon Alonso, y que está en el punto de mira de la Guardia Civil principalmente por el contrato de 76 millones de euros que se adjudicó del Ministerio de Ábalos en UTE con Acciona (también señalada por Aldama) y Osés Construcción. Se trata de indicios sobre los que trabaja la UCO y que se incluyen en el reciente informe entregado al Supremo del que se prevé que se levante el secreto de sumario en las próximas horas.