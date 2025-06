El dueño de una empresa registrada por la UCO hizo "favores" a Koldo tras el cese de Ábalos

El dueño de una de las empresas registradas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reconoció haber hecho favores a Koldo García tras el cese de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Este empresario confesó que mantenía un contacto estrecho con ambos aunque negó el pago de "mordidas" a cambio de obras públicas. El nombre de Levantina fue uno de los señalados por Víctor de Aldama en su testimonio ante el Tribunal Supremo.

De esta forma, la declaración del empresario ante Leopoldo Puente fue el inicio de una pieza separada que fue declarada secreta. Aldama aportó un manuscrito con la lista de las contrataciones públicas por las que presuntamente se habían cobrado "mordidas". Los peritos concluyeron que Koldo realizó esta nota de su puño y letra.

Esta pieza secreta propició el registro de la casa de Ábalos en Valencia y también el de la sede de la empresa de Levantina. Precisamente, el dueño de esta empresa ya declaró como testigo hace semanas ante el Tribunal Supremo en el marco del "caso Koldo". José Ruz, el constructor, afirmó que no estaba investigado en ningún procedimiento penal.

Los negocios con Aldama

A pesar de que no fue citado como investigado, el empresario acudió con su tío que es abogado de la empresa. "Está aquí más como amigo y no como letrado", argumentó. "Si hubiera venido como amigo, no se habría sentado ahí", le recriminó Leopoldo Puente. "Le conozco de eventos sociales. Nos hemos cruzado en el AVE, vivimos ambos en Valencia...", afirmó.

Sin embargo, el constructor reconoció que guardaba una relación más en profundidad con su asesor Koldo García. Este empresario recurrió a Aldama bajo mandato del exchófer de Ábalos porque tenía "problemas" en Panamá y le podía ayudar a resolverlos. Unas gestiones que se realizaron para Levantina de cuya empresa era socio. Todo se formalizó de forma verbal y la única prueba de este pacto era a través de mensajes de WhatsApp.

La "amistad" de Ruz y Koldo se remonta al año 2019 cuando formaba parte del equipo de asesores de Ábalos. El empresario le envió un correo solicitando una reunión y mantuvieron este encuentro en su despacho. "Mi empresa estaba trabajando en Panamá y Argelia y como consecuencia de la crisis del petróleo tuvimos problemas de cobro, y después pues dije voy a intentar hablar con el Ministerio para agilizar esos cobros. Tengo que decir que esto fue en marzo o así y al mes o mes y pico me volvió a llamar Koldo y volvimos a quedar", confesó el empresario ante el Supremo.

"Para Panamá me derivó a Aldama y para Argelia quedamos en tener una reunión con el jefe de gabinete para ver qué podíamos hacer. Se programa un viaje comercial, incluso invitan al ministro argelino para intentar resolver todo", recordó.

José Ruz admitió haber tenido "muchos" encuentros con Koldo "tanto cuando estaba en el Ministerio como después". Al hilo de esto, negó haber hablado sobre licitaciones con el exasesor de Ábalos porque "no tenía esa capacidad". Eso sí, el constructor señaló que las citas se producían a requerimiento del que fuera chófer del dirigente socialista.

Viaje con Koldo a Gran Canaria

"Koldo se sintió repudiado por mucha gente y a mí me había intentado ayudar y yo pues no tenía por qué repudiarle y me pidió ayuda para sacar un negocio de un código QR. Me busca como amigo porque no llegaba a entender el camino del negocio. Me pidió ayuda para hacer de corredor para vender un depósito fiscal en Murcia. Porque era de un amigo suyo. Hablé con algunas personas y alguna de ellas se desplazó", añadió el empresario. A continuación, reconoció que eran "favores".

El constructor viajó en el mismo avión que Koldo a Gran Canaria pero negó que el motivo fuera la licitación de una obra pública. Una oferta que al final acabaron siendo los adjudicatarios. Se llegaron a hospedar en el mismo hotel. Los vínculos de este empresario con los investigados del "caso Koldo" también tuvieron sus nexos en el famoso restaurante de La Chaclana. En este establecimiento tuvo una reunión con Koldo, Jacobo Pombo y un teniente de la Guardia Civil.

Este encuentro fue denominado por José Ruz como un "mero café de cortesía" con un amigo. Levantina presentó un informe en el que se refleja que consiguen poco más del 6% de las obras públicas a las que se presentan. Ya habían tenido adjudicaciones antes de la llegada de Ábalos a Fomento. Ahora, la UCO busca la documentación que confirmen la versión de Aldama de las supuestas "mordidas".