El Gobierno excluye al PP del acuerdo de Gibraltar

España y Reino Unido han alcanzado finalmente una acuerdo que supone la eliminación de la Verja del Peñón de Gibraltar. El pacto incluye la eliminación de la totalidad de las barreras físicas, los chequeos y los controles sobre las personas y mercancías que circulen entre España y Gibraltar. Las partes se comprometen a establecer controles fronterizos duales Gibraltar y Schengen en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar.

Un acuerdo del que todavía no hay texto y sobre el que el PP se posiciona en contra, no solo por el contenido, sino por las formas. El Gobierno excluye al PP del acuerdo sobre Gibraltar. Los populares denuncian haberse enterado por los medios del acuerdo y explican que no han recibido ninguna llamada del Gobierno para explicarle las novedades referidas a Gibraltar. Desde el PP valoran como "muy grave" el hecho de que el principal partido de la oposición vuelva a enterarse a través de los medios de cuestiones que afectan a la política exterior del país.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el primero en reaccionar y en marcar la posición del partido. "El PP seguirá reclamando la soberanía de Gibraltar", ha avisado en un mensaje en sus redes sociales. Además, demanda que el acuerdo se someta al criterio de las Cortes. "El primer partido de España no debería enterarse por los medios de la política exterior de nuestro país", ha criticado.