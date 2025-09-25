Feijóo prioriza la inmigración de Hispanoamérica y carga contra PSOE y Vox: "Practican un bipartidismo irresponsable"

Con la demoscopia en la mano, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado hoy, desde la isla de Formentera, que "la inmigración está dentro de los tres problemas más importantes" de la sociedad española. Y como tal quiere abordarlo su partido, frente a PSOE y Vox, a los que ha acusado de practicar "un bipartidismo irresponsable". Unos, "porque dicen que la inmigración no es un problema"; otros, "porque dicen que hay soluciones sencillísimas para problemas tan complejos".

El líder de la oposición vira su estrategia hacia el fenómeno migratorio, que tantos votos le está granjeando a los partidos más antisistema. Este fin de semana, como publicó en exclusiva LA RAZÓN, se encerrará con sus barones en Murcia para perfilar los pormenores de un plan que verá la luz próximamente. Antes, se ha desplazado hasta las Islas Baleares, un punto caliente en el que se vive una "situación sin precedentes" por el incremento de la ruta argelina, que ha disparado la llegada de irregulares con "un crecimiento del 80%" con respecto al pasado año.

En una comparecencia junto a la presidenta regional, Marga Prohens, el presidente nacional del PP ha avanzado "cinco principios" en los que se basará la propuesta que está fraguando. Algunos novedosos en su discurso, como el último: "La inmigración que llegue a España preferentemente debe ser culturalmente próxima, más cercana. La hispanidad es compartir vínculos idiomáticos, de comportamiento que tienen que tener una discriminación positiva".

Según ha expuesto, los inmigrantes deben: "Respetar nuestras costumbres, derechos y obligaciones, valores españoles y europeos de la libertad, la tolerancia y el pluralismo". Y el que no "lo cumpla", ha indicado, "no puede permanecer en nuestro país". También ha puntualizado que "no hay política migratoria más inhumana que aquella que no existe" y ha disparado con dureza contra el Gobierno de Sánchez: "Ha creado un efecto llamada a España y se ha creado un problema que ahora no puede solucionar".