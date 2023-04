Feijóo propone dar una ayuda a la emancipación de 1.000 euros para gastos de alquiler y compra

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha presentado ante jóvenes su plan de Vivienda como alternativa a la nueva Ley del Gobierno que impone el tope a la subida del alquiler de un 3%.

El acto, contó con la participación del presidente de Nuevas Generaciones de Madrid Ignacio Dancausa y la secretaria general Paula Tundidor que concretaron y protestaron a cerca de los problemas de la vivienda así como la consejera de Vivienda de la comunidad de Madrid, Paloma Martín.

Los populares han trabajado con expertos para la elaboración de este plan que tiene como eje el estímulo y el incentivo centrado en las rentas bajas y la gente más joven.

Feijóo destacó que, en el programa marco que han hecho para los ayuntamientos y comunidades hay una serie de cuestiones para los jóvenes que van desde el trabajo, el estudio, la sanidad, el medio rural y también la vivienda.

Sobre la vivienda, el líder del PP hizo un diagnóstico de la situación actual donde apuntó cómo los alquileres han subido, la renta disponible ha bajado, hay menos disponibilidad de alquileres y se han disparado los precios y el coste de los intereses que hay que pagar por la misma hipoteca. Además, "hemos sido el país de toda la OCDE que más ha bajado la renta disponible de sus familias", puntualizó.

Aseguró que la situación empeora porque los jóvenes que tienen la suerte de trabajar tienen que dedicar de media el 70% de su salario para pagar la renta del alquiler y, la emancipación de los jóvenes están en torno a los 30 años mientras que los europeos lo hacen sobre los 26 años.

En cuanto a los últimos tres años en el ámbito de la vivienda, Feijóo recordó que los precios de la vivienda se han incrementado un 10%, la oferta de pisos de alquiler ha bajado a un 15% además de que la okupación es de un 50% con especial incidencia en Cataluña. "Son los datos de donde gobierna el PSOE o los independentistas".

Ante esto, Feijóo criticó las medidas "erráticas" que plantea el Gobierno de Pedro Sánchez, a 40 días de votar, como una cortica de humo para evitar que "los ciudadanos nos diéramos cuenta de que en la reunión que convoca Sánchez con sus barones no acude ninguno, salvo el anfitrión de esa comunidad -Ximo Puig en la comunidad Valenciana". Para evitar que la sociedad perciba la soledad de Sánchez, dijo, apostó por lanzar un titular con un plan "para ver si cuela" después de que en 2021 anunciara que haría 20.000 viviendas cuando el ministerio no ha hecho ninguna y suma las hechas por las comunidades "como si fueran suyas". Ahora, criticó, apuestan por las 50.000 viviendas de la Sareb de las que el 40% o están ocupadas o son solares y el 60% la mayoría de ellas nadie las quiere porque están inacabadas y otras no hay presión ni demanda, por eso están desocupadas. "Estas son las fantasmadas que nos presenta un gobierno que lleva cinco años sin política de vivienda".

Pacto de Estado

Ante esto el PP se posiciona "porque gobierna en numerosas comunidades y se prepara para gobernar" y Feijóo advirtió de que no hará "demagogia" ni hará anuncios "populistas".

Con todo, Feijóo propone elaborar el primer pacto de Estado de vivienda en España entre ayuntamientos, comunidades y el Estado.

También apuesta por elaborar más oferta y traer seguridad jurídica al pequeño inversor o al arrendador y arrendatario para que conozcan sus derechos y se establezca un pacto con esa seguridad jurídica.

Sobre todo, subrayó la importancia de "suelo público, de ayuntamientos, de comunidades, para abaratar el coste del alquiler y de vivienda a precio tasado" y así construir ese pacto de Estado.

Dentro de este pacto concretó que se dará una ayuda a la emancipación de 1.000 euros para pagar los gastos objetivos para alquilar o comprar una vivienda. En materia de alquiler, avalar lo que cuesta la fianza, ampliar el bono de alquiler joven e incrementar las cesiones de suelo dotacionales de ayuntamientos y comunidades para construir viviendas y cederlas con un precio de alquiler tasado.

Para la compra de vivienda, para esos jóvenes con una renta mínima, el PP se compromete a avalar el 15% del total de la vivienda para que junto al crédito que le da el banco consiga el 100% de la misma.

Por último, "cumplir la ley". El líder del PP cargó contra la okupación que dijo es un acto de "injusticia" que hay que revertir y se compromete a "garantizar el desalojo de las ocupaciones ilegales en 24 horas". También dotarán de más recursos a los tribunales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para reponer la vivienda al propietario y decirle al okupa que es igual que los demás" y, si su renta es vulnerable, "le ayudaremos"; pero "no se pueden hacer actos ilegales en España sin que tengan ningún tipo de repercusión".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en un encuentro con jóvenes del PP David Mudarra

El líder del PP recordó que "nunca ha sido fácil conseguir una vivienda"; ni siquiera para él cuando tenía 23 años, pero reconoció que la juventud española actual es la que lo tiene "más difícil" por lo que consideró que es obligación de las administraciones ponerse a trabajar a para construir viviendas en alquiler y a precio tasado. "Esto no se arregla con medidas improvisadas" en época de campaña y subrayó que el PP es "un partido de Estado". "España no necesita los anuncios repetidos e incumplidos de Sánchez ni las políticas de Bildu", sentenció.

Por su parte, le consejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín repasó los planes que ha implementado el Gobierno de Díaz Ayuso donde apostaron por la compra de vivienda cuando los jóvenes no tienen dinero y puedan conseguir la hipoteca hasta el 95% del coste del piso, el Plan Vive o el Plan Joven. "Los ciudadanos tienen que saber que son eficaces y otras que no lo son" como ejemplo de los "resultados" en los que recordó que el precio del alquiler bajó frente a las subidas del 8% de numerosas comunidades como Valencia o Baleares. También recordó el problema de la okupación que se ha implementado un 42% donde Cataluña lidera esos datos, Valencia sigue aumentando y ha bajado en Madrid. "Las ideas tienen consecuencias", le dijo a los jóvenes.