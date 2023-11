Feijóo avisa: "Responderemos de manera proporcional y proporcionada al Gobierno radical"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunido el Comité Ejecutivo Nacional, ha presentado a los nuevos miembros del comité de dirección, una especie de "Consejo de Ministros" en Génova con el que ha rearmado el partido para ejercer la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez y combatirle desde todos los flancos.

Presentó a Cuca Gamarra como secretaria general del PP, a "tiempo completo". Recuerda a Elías Bendodo asume todas las competencias que tenía antes más las de la vicesecretaría local. Destacó de Carmen Fúnez una de las personas que "conoce mejor que nadie el partido". También subrayó a Borja Sémper como portavoz y vicesecretario de Cultura y Esteban González Pons sigue de institucional y Juan Bravo de economía.

Feijóo destaca el equipo, al que ha incorporado nuevas áreas y al que se unen también Alicia García -portavoz en el Senado-, Paloma Martín como vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, a Ester Muñoz como vicesecretaria de Sanidad y Educación, a Ana Alós como vicesecretaria de Igualdad y Conciliación, y a Noelia Núñez como vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, es un equipo "más joven, con más experiencia en el territorio, más social" e incluso más económico que "no regalará ninguna bandera ni al PSOE ni a sus socios, porque no es suya la Igualdad, ni la Cultura, ni la diversidad territorial, ni el reto demográfico, ni la sostenibilidad", dijo. También presentó al Comité Ejecutivo la incorporación de nuevas caras y nuevas áreas.

Alzar la voz

Feijóo advirtió de que, en su labor de oposición, "a nosotros no nos va a tutelar el Gobierno" por lo que, subrayó que ni otros partidos, ni tampoco el Ejecutivo de Sánchez van a decir cómo tienen que ejercer esa labor. Por ello, propuso al Comité Ejecutivo seguir ofreciendo una alternativa "seria y coherente" y avisó de que "responderemos de manera proporcional y proporcionada al Gobierno radical que tenemos". El líder del PP destacó que no se van a callar, después de que el Gobierno ha "comprado la impunidad".

El presidente de los populares destacó que "Sánchez quiere de mí lo que el PSOE es para sus socios, una marioneta" y aseguró que él no lo será. "Solos nos debemos a la mayoría de los españoles, esos son nuestros socios y coaligados y ante los únicos que vamos a responder". Además, garantizó que no se quedarán impasibles ante un Gobierno que quiere debilitar el estado de derecho, deconstruir el modelo de convivencia de los últimos 45 años por lo que "defenderemos a nuestro país, representaremos a la otra mitad de España que -Sánchez- quieren aislar". "La única esperanza que tiene España es que la oposición sea mejor que el Gobierno", recalcó en varias ocasiones.

Por ello, subrayó "que nadie cuente conmigo para esta humillación" y exigió saber "la verdad de dónde se está negociando con España, qué están negociando, quién va a pagar lo que se está negociando fuera del Congreso, Senado o fuera del Gobierno del país".

El Gobierno y Sánchez, dijo, no tienen buena relación con la verdad. Por tanto, si la verdad de cada día es una nueva humillación al Estado, un atropello a la legalidad, garantizó que desde su partido "lo diremos". Asimismo, dijo que no está de acuerdo ni con el despilfarro, ni con la deuda masiva. "Diremos no a la propaganda y a la compra de voto de Sánchez".

Feijóo recalcó que él no va "a construir ningún muro. No quiero una España de primera y segunda. Quiero un país de ciudadanos libres e iguales una tarea que revalidamos". Por ello, pidió a todos ensanchar el partido reformista y los votos que necesitamos para "mantener y obtener mejores victorias".

Les instó a mirar a los ciudadanos y ver cómo vive la gente de verdad y "ser útiles con nuestras propuestas y anhelos". Destacó que "sabemos que nos presentamos a un Gobierno sin límites por lo que, advirtió de que tratarán de hacer con nosotros lo mismo que hacen con España: manipularnos, mentirnos. No lo acepto. En un momento como este tenemos el deber de dar la mejor versión de nosotros mismos. Nos lo exige nuestro país al que no podemos fallar", les dijo.

Volvió a insistir en la idea de aumentar el espectro de "cada español que se revuelve con la hoja de ruta de Pedro Sánchez" por lo que "merecen que seamos una oposición mejor que el Gobierno. No dejaremos que el presente y futuro de nuestro país se decida en el extranjero" al tiempo que reiteró que, desde las filas populares, "combatiremos cada desmán con una alternativa sólida".