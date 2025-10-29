Felipe VI: "Hay que seguir analizando las causas de la tragedia"

Las palabras del Rey ayer en el funeral de Estado en Valencia han sonado más medidas que nunca. Un discurso muy breve en el que ha condensado el sentir de familiares de las víctimas y de todo el pueblo español ante una tragedia extremadamente politizada. Seguro que no fue fácil, una vez más, la elección de unas palabras que debían representarnos a todos.

Felipe VI ha sido la única autoridad en intervenir a petición de Moncloa, organizadora del acto, por razones evidentes. Culquier otra persona habría despertado susceptibilidades y reabierto unas heridas aún muy lejos de cicatrizar. «Lo que ocurrió ese día, esa noche, y lo que siguió, nos trae a todos recuerdos tremendamente duros y sobrecogedores. En aquella fatídica fecha, una terrible dana nos golpeó con fuerza en Andalucía, Castilla-La Mancha y, especialmente, en Valencia; y dejó tras de sí, además de una destrucción desoladora y decenas de miles de damnificados, un inmenso dolor —muchísimo dolor— que todavía sentimos y seguiremos sintiendo; vosotros, familiares y amigos de las víctimas, de una forma que no puedo siquiera describir; nosotros, la sociedad, como una profunda sensación de pérdida», ha empezado el jefe del Estado.

Unas 800 personas, entre familiares y autoridades, han asistidi en el interior del Museo de las Ciencias a este funeral de Estado y han podido escuchar las palabras pronunciadas por el Rey: «Hoy recordamos, sobre todo, a las víctimas de aquella tragedia porque cada nombre, cada historia, cada persona, forma parte de una memoria que nos pertenece a todos y que entre todos debemos y queremos preservar. Ellas son la razón, el corazón y el sentido de este día; un día de emociones que cuesta poner en palabras, porque ninguna logra expresar del todo lo que uno siente al tener que pronunciarlas. Intenté ponerme en vuestro lugar, imaginar qué os podría decir, y… no existen las palabras perfectas: solo sé que hay un sentimiento de dolor sincero que me une, que nos une, a vosotros, a familiares, amigos y seres queridos, y que os acompaña con todo cariño en vuestro duelo».

En el recinto, los familiares de las víctimas que intervinieron en el acto estaban sentados en primera fila a la izquierda de la Reina; a la derecha de Felipe VI se encontraba el presidente del Gobierno y los presidentes del Senado y el Congreso, Pedro Rollán y Francina Armengol, y la presidenta del CGPJ y Tribunal Supremo, Isabel Perelló. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ocupaba la tercera fila junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, como deferencia a las comunidades con víctimas mortales en la dana.

Hacia el final de su intervención, el Monarca ha querido referirse a la investigación abierta con la siguiente reflexión: «Un cariño, personal y de toda España, que es necesario expresar hoy. Como es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras grandes catástrofes y evitar o minimizar en lo posible sus peores consecuencias. Todos deseamos que algo así no vuelva a ocurrir. Pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita».