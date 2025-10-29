Las víctimas de la Dana reprochan a Sánchez su huida de Paiporta: "Saliste corriendo como un galgo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ha parapetado con la figura del Su Majestad, Felipe VI, durante el funeral de Estado que conmemoraba el aniversario de la Dana que ha servido para homenajear a las víctimas de la tragedia, no se ha librado de recibir los abucheos de los familiares.

Pese que el centro de las miradas, incluso que ha llevado a discusiones entre los asistentes, ha sido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para el que han pedido su entrada en prisión por la gestión de la Dana, Sánchez con cara de pocos amigos y con un estado físico deteriorado, ha recordado su huida de Paiporta el pasado mes de noviembre ante los lanzamientos de objetos de los vecinos.

A la salida del funeral con la comitiva que acompañaba a Don Felipe y Doña Leticia abandonando el Museo de la Ciencia, se han podido discernir varios gritos contra el presidente del Gobierno, apodando al líder de los socialistas como el "Galgo de Paiporta". " Lo vieron todos los españoles saliste corriendo como un galgo... Cobarde", se ha podido escuchar en el final de la retransmisión. Respecto a sus majestades los Reyes de España han recibido el cariño de las representantes de las víctimas de la Dana con quien han tenido la oportunidad de conversar. Andrea, Naiara y Virginia han sentido los abrazos de Doña Leticia, después de pronunciar sus discursos.

Antes de comenzar el acto, la multitud que se agolpaba a la entrada de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia ha tachado de "traidores" y "cómplices", a los representantes políticos que se vieron implicados y tenían responsabilidades en la Dana.

Un saludo frio de Sánchez y Mazón ante las críticas

Con los gritos y los insultos en la retina ambos representantes se han saludado a la entrada del Funeral. Con seriedad y un leve instante. Así ha sido la definición del saludo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el máximo representante de la Generalitat, Carlos Mazón, a las puertas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias para recordar a las 239 víctimas de la Dana en el funeral de Estado celebrado en la ciudad de Valencia.

Junto con las autoridades de la Comunidad Valenciana y los presidentes del Congreso, Francia Armengol y del Senado, Pedro Rollán, el líder de los socialistas ha saludado con frialdad y con cierta tensión al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien ha observado el pasillo del jefe del Ejecutivo a la espera de indicaciones. Una vez dentro de la edificación sus caminos se han separado hasta el final del acto.