Con seriedad y con un leve instante. De esta manera se ha producido el saludo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el máximo representante de la Generalitat, Carlos Mazón, a las puertas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias para recordar a las 239 víctimas de la Dana en el funeral de Estado celebrado en la ciudad de Valencia.

Junto con las autoridades de la Comunidad Valenciana y los presidentes del Congreso, Francia Armengol y del Senado, Pedro Rollán, el líder de los socialistas ha saludado con frialdad y con cierta tensión al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien ha observado el pasillo del jefe del Ejecutivo a la espera de indicaciones con la mirada fija en Sánchez. Una vez dentro sus caminos se han separado y el presidente del Gobierno ha aguardado a Sus Majestades los Reyes de España antes de conversar con las representantes de las asociaciones de los muertos de la Dana.

De manera paralela y antes de la llegada de los representantes de los fallecidos por la Dana, acompañados de las principales autoridades, varios de los familiares han vertido insultos de asesino contra el presidente de la Comunidad Valenciana. Fuera de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y antes de la llegada tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la de Sus Majestades, los Reyes de España. el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha personado en el Auditorio entre gritos de "asesino" para reclamar su dimisión a la espera de la llegada de las elecciones el próximo año con el final de la legislatura.

A estos gritos les ha acompañado un escena con diversos ruidos que tras un momento de calma, han precedido a nuevos gritos contra las diversas autoridades que han desfilado por la entrada antes de comenzar el acto. Al grito de "traidores" y " cómplices" se han calificado las acciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después del impacto de la Dana.