Las feministas del PSOE piden la dimisión de Ana Redondo por el escándalo de las pulseras

Las feministas del PSOE han dado un paso decisivo este jueves y piden la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el escándalo de las pulseras antimaltrato. La asociación Feministas Socialistas (Femes), que concentra grandes nombres del feminismo en el partido de Pedro Sánchez, ha pedido a Redondo que deje su cargo a través de un comunicado al que ha podido acceder LA RAZÓN.

"Esta ministra archiva en la papelera cuanto se le ha ido advirtiendo y señalando como urgente. Las ciudadanas están con ella en desamparo institucional", se puede leer en dicho comunicado. "Si carece del empuje para actuar, que tenga al menos la decencia de dimitir", añade.

Femes es una asociación con más de 600 miembros y con mucha influencia en el PSOE. Está presidida por la exconsejera de Estado socialista Amelia Valcárcel y su vicepresidenta es Altamira Gonzalo, expresidenta del Consejo Asesor de Igualdad del partido. También cuenta entre sus filas con feministas como la exministra Matilde Fernández, la filósofa Alicia Miyares y María Durán, corredactora de la primera proposición de ley contra la violencia de género presentada por el PSOE, aprobada en 2004.

Las feministas consideran que la principal culpable del fallo en el sistema informático de las pulseras es Irene Montero, pero acusan a Redondo de no haber sabido abordar de manera eficiente la crisis. Achacan al actual Ministerio de Igualdad "una conducta negligente o reprobable", "sin dar una explicación convincente de lo ocurrido y de todas sus consecuencias".

"Nadie allí ha dado cuenta ni da cuenta de las divergencias existentes con las versiones que sobre el mismo proporcional el CGPJ y la Fiscalía", añaden. Consideran que Redondo "es la responsable de la falta de explicación y de claridad acerca de lo ocurrido", se puede leer en el comunicado.

En el texto, también acusan al Ministerio de "saber poco o nada de mujeres" de "despreciar a las asociaciones" feministas y denuncian que ha reducido la subvención a algunas asociaciones dedicadas a la violencia. "Tampoco da explicaciones a nadie del contenido de las leyes que, según ha declarado, está preparando", denuncian.

"Nos sentimos defraudadas. Mejor dicho, engañadas. Y pedimos a la ministra Redondo que, por pudor, presente su dimisión. Que otra persona con convicciones feministas y más energía para sacar adelante su trabajo, coja el timón del Ministerio de Igualdad y lo salve de su deriva", añaden.