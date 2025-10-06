La Fiscalía y Begoña Gómez vuelven a pedir el archivo del caso por la cátedra y el software

Tanto la defensa de Begoña Gómez como la Fiscalía se mantuvieron en lo esperado en la vista de hoy. El juez Juan Carlos Peinado informó al abogado de la mujer del presidente del Gobierno de que ella se enfrentará a un tribunal de jurado popular si finalmente juzgada por la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, sus relaciones empresariales con Juan Carlos Barrabés y el uso que hizo del software.

El exministro socialista Antonio Camacho, su letrado, reclamó el archivo de esta parte del procedimiento, la principal, en que se le investiga por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida del programa informático de la cátedra e intrusismo profesional.

Lo mismo hizo el fiscal. Se centró en recordar que para ocupar una cátedra de este tipo «no es necesario ser licenciado o catedrático» y que ninguno de los investigados «se ha beneficiado económicamente» del software.

Sobre Barrabés, se apoya en que su compañía que ganó el contrato público bajo investigación está en manos de Anticorrupción. Y defiende que el primer informe de Hacienda, que advertía que irregularidades en su concesión, se limita a apuntar que hay un «excesivo peso de la valoración» de criterios subjetivos.

A ambos se unieron el abogado de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a la que se atribuye el haber sido cooperadora necesaria en los dos primeros ilícitos, y el del empresario Barrabés, que se habría beneficiado de su relación con la esposa de Pedro Sánchez para obtener millonarias subvenciones públicas.

De igual forma, hicieron lo propio, reclamar el sobreseimiento de las actuaciones, el letrado de Álvarez, José María de Pablo y la de Barrabés.

La acusación popular, que lidera Hazte Oír, pide nuevas diligencias de investigación, en concreto una testifical de Sánchez para interrogarle sobre su presunta relación con empresas que pagaron el software y un careo entre el exvicerrector Juan Carlos Doadrio y el rector de la UCM, Joaquín Goyache.

Hay que recordar que el magistrado dio este nuevo paso hacia un posible enjuiciamiento de la matriz de la causa tras recibir otro informe de la Intervención del Estado (IGAE) en que se puso de relieve que habría irregularidades en los contratos, por valor de más de 8 millones, que recibió su grupo empresarial y en los que se tuvieron en cuenta cartas de recomendación de Gómez.

En lo que afecta directamente a esta última, en el hipotético juicio se dilucidaría en la constitución de la cátedra de la UCM y que se le eligiese como codirectora estuvo directamente relacionado con su condición de pareja de la segunda mayor autoridad del Estado.

En lo relativo al programa informático, se analiza si se lo apropió, pese a que fue desarrollado por empresas para ser de la Complutense. Dado que la universidad nunca lo patentó ni hizo valer formalmente sus derechos sobre este. Mientras que la mujer del jefe del Ejecutivo registró a su nombre como marca la denominación del software y acabó siendo ofrecido en una web que titulaba ella.

La postura de la Fiscalía es que no está demostrado que este se llegase a «implementar» nunca ni que haya enido «resultados prácticos». Culpa, además, del registro por parte de la mujer de Pedro Sánchez a la orden que le habría dado la «Escuela de Gobierno» para hacerlo.

Paralelamente se investiga si incurrió en intrusismo al firmar un pliego de la contratación con Deloitte de servicios de asesoría, precisamente, para crear el producto y sin que fuese personal de la UCM, ni estuviese demostrada su capacitación técnica para ello.

Hay que recordar que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid dejó claro, en la resolución con la que les citó para este lunes, que consideraba que los tres investigados «difícilmente» podrían haber puesto «en práctica las conductas delictivas que se les imputa» de no existir «ese vínculo con el actual presidente del Gobierno».

Por tanto, ve claro el origen del tráfico de influencias en esa relación con Sánchez y al entender que el resto de delitos están vinculados a esta condición, optó por apuntar a su enjuiciamiento conjunto y con jurado.

Ahora, el magistrado tendrá que decidir si acepta las nuevas diligencias solicitadas por la acusación o pide las conclusiones.