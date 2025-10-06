Este es el motivo por el que Reyes Rigo, la última activista de la Flotilla no regresa a España junto con sus compañeros

El impacto de la Flotilla de la Libertad en España llega a su fin. Con el mensaje del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, confirmando el regreso de la segunda hornada de ciudadanos españoles que han llegado hasta Israel, solamente queda una activista en suelo hebreo bajo el control de Benjamin Netanyahu.

El responsable de la cartera de Exteriores ha señalado que los teléfonos para los familiares de los pasajeros seguirán activos hasta el próximo miércoles, que es la fecha fijada por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para que la activista de Mallorca, Reyes Rigo, sea recogida por los aviones ofertados por el Ministerio de Defensa. En este sentido, sus compañeros que arribarán en las próximas horas a Barajas, han sido trasladados por la Armada Española que ha desplazado un avión a Grecia.

Junto con las personas más representativas de la Flotilla de la Libertad, como la antigua alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o la influencer, Hanna Alcalde, todos los miembros de las primeras embarcaciones, salvo la activista mallorquina, han vuelto a España. A la espera de que se confirme que en el próximo barco que se dirige hacia Israel no viajan nuevos ciudadanos españoles, el ministro de Exteriores dará por finalizada la operación el próximo miércoles.

Este es el motivo por el que Reyes Rigo no ha regresado a España con sus compañeros de la Flotilla

"Seguimos ofreciendo protección diplomática y consular hasta que esté libre la última española". Con estas palabras el ministro de Exteriores ha indicado que no todas los activistas han regresado a España. A diferencia de las 28 personas anunciadas para comenzar su regreso a España, Reyes Rigo,no regresará a España hasta el próximo miércoles.

En consonancia con lo que ha expresado el ministerio de Exteriores de Israel, la española se quedará encarcelada varios días más tras morder a una funcionaria en la prisión de Ketziot al finalizar un examen médico como parte de los preparativos para su deportación prevista para mañana. Con la intervención de la Policía de Israel, el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha decido que no afronte el vuelo junto a sus compañeros.

Por su parte, los agentes del país hebreo que han sido los que han tomado la decisión han señalado que el "tribunal de primera instancia de Beersheba prorrogó hasta el miércoles 8 de octubre para completar la investigación relacionada con el ataque a la funcionaria de prisiones en la mano izquierda". A la espera de su regreso, su familiar, Carlota Oliver, ha compartido en sus redes sociales una pieza audiovisual reclamando ayuda sobre la situación de su madre. "Hago este vídeo para informar que un miembro de la Flotilla, Reyes Rigo, está retenida en Israel y no se le deja volver. Hago una denuncia pública para que se muevan todos los ministerios, todas las instituciones españolas, para conseguir que Reyes vuelva ya a casa", reza el comunicado.

Cabe recordar que los miembros de la Flotilla no han regresado antes a España debido al calendario hebreo y la celebración de sus fiestas, lo que ha llevado a que Reyes Rigo no regrese mañana, debido a la conmemoración de los horripilantes ataques de Hamás contra la población de Israel el pasado 7 de octubre de 2023.