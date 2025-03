Fraude de los ERE: Conde-Pumpido plantea neutralizar la valoración del TJUE de la sentencia que desinfla las condenas

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido quiere impedir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la sentencia de la corte de garantías de anular las condenas por el fraude de los ERE, entre otros a los expresidentes socialistas de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves. A Conde-Pumpido no le ha sentado bien que la Audiencia de Sevilla haya abierto hace solo unos días el procedimiento para llevar al TJUE esa polémica resolución, que reinterpretó el fallo del Tribunal Supremo y obliga ahora a dictar una nueva sentencia que, de acatar los argumentos del TC sobre los delitos de prevaricación y malversación, reduciría drásticamente las condenas a los exresponsables políticos del fraude de las ayudas de empleo.

En particular, la Audiencia de Sevilla considera que la sentencia del TC puede ir en contra del derecho comunitario que persigue la malversación como estandarte de la lucha contra la corrupción política. Pero el presidente del TC considera que acudir a la Justicia Europea socava la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Algo que, según ha adelantado El Español y confirman a este periódico fuentes del TC, planteó ayer en la reunión de la Sala Primera del tribunal en relación a otro posicionamiento, este de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en relación a la aplicación de un laudo arbitral, un asunto en el que también se cuestiona una resolución del TC al respecto.

De hecho, según ha podido saber LA RAZÓN el asunto se está abordando, fuera del orden del día, en el Pleno que el TC está celebrando esta mañana. De momento, Conde-Pumpido ha acordado dictar sendas diligencias "pidiendo información" tanto a la Audiencia de Sevilla como al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que también cuestiona una resolución del Constitucional sobre la aplicación de un laudo arbitral.

Un "varapalo" a Conde-Pumpido

El presidente de la institución parece dispuesto a solicitar un informe a los letrados del TC que determine si un tribunal puede recurrir al TJUE para cuestionar una sentencia del Tribunal Constitucional, un dictamen que podría auspiciar una doctrina negando esa posibilidad.

Fuentes del TC consideran "un varapalo" a Conde-Pumpido la decisión de la Audiencia de Sevilla de abrir la vía europea y señalan que en el asunto de los ERE el presidente del TC "dictó la sentencia que él habría dictado de estar en el Tribunal Supremo", donde la resolución causó perplejidad entre algunos magistrados que entienden que el TC se está arrogando una posición jurisdiccional que no le corresponde, como última instancia por encima del propio Supremo.

El temor de Conde-Pumpido a que el TJUE determine que la sentencia del TC sobre los ERE vulnera el derecho de la Unión no es infundado: de prosperar la cuestión prejudicial que la Audiencia de Sevilla quiere plantear ante la Justicia europea, precisan fuentes del Constitucional, "aunque esa decisión no anularía nuestra sentencia, permitiría a la Audiencia de Sevilla repetir su sentencia original, acorde con el derecho de la UE, que el TC no podría ya tocar".

Un magistrado del TC lo advirtió

Un magistrado del TC ya advirtió de que la sentencia que desinfló las condenas por el fraude de los ERE iba en dirección contraria al derecho comunitario. En su voto particular, Enrique Arnaldo expuso que ese desvío de ayudas sociolaborales para fines distintos a los previstos sin control alguno vulneró los principios del derecho de la Unión Europea en materia de control del gasto público como "dique de contención en la lucha contra el fraude y la corrupción política".

Según puso de manifiesto el magistrado conservador, la sentencia del TC "contraviene los principios nucleares» del derecho de la UE" porque el control del gasto público es "la herramienta principal para luchar contra el fraude y la corrupción", imprescindible para evitar "un riesgo sistémico de impunidad".

Pese a que los fondos malversados -más de 680 millones de euros- no incluían fondos comunitarios, Arnaldo consideraba "muy relevante" tener en cuenta los principios del derecho de la UE sobre el control del gasto público para analizar la actuación de los gestores del dinero público.

Pero esas advertencias cayeron en saco roto. En el voto particular, el magistrado se quejaba de que la sentencia de los ERE se despachó "apresuramiento" tras deliberarse y votarse el asunto en el Pleno "en muy poco tiempo". Y en la resolución no se replicó a esos argumentos sobre la posible vulneración del derecho de la Unión. Ninguno, lamentaba, fue "rebatido o contestado".

Arnaldo señalaba el "elocuente contraste" entre la "protección reforzada" que la UE atribuye a la respuesta judicial al delito de malversación y la respuesta del Tribunal Constitucional "a uno de los casos más graves de corrupción política institucionalizada en España", que según entiende la decisión del TC ha dejado "impune".