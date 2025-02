Fulgurante ascenso de la jefa de prensa que pidió a Lobato filtrar el mail del novio de Ayuso

Laura Sánchez Espada, de 28 años, se ha convertido en la nueva directora del gabinete de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y cobrará más que su jefa, en torno a 111.000 euros al año.

Con ello, esta alto cargo socialista recibe un nuevo ascenso, tras ser nombrada, el pasado 14 de noviembre, miembro del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES).

Recibió este sillón en el embrión de la prometida empresa pública de suelo cuando el Tribunal Supremo ya investigaba al fiscal general del Estado y a la fiscal jefa provincial de Madrid por su responsabilidad en la difusión de datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Espada es una de las personas que, siendo jefa de prensa de la cartera de Vivienda, en la mañana del pasado 14 de marzo, según la Unidad Central Operativa (UCO), sabía «de la existencia» del mail del novio de Ayuso, antes de que saliese publicada una imagen del mensaje en «El Plural».

Antes de su difusión pública en este medio, esta asesora del Gobierno «pretendía», junto a otras tres personas, que el entonces líder del PSOE en la federación de Madrid, Juan Lobato, lo utilizase en la sesión de control al Ejecutivo regional de aquella jornada para atacar a la presidenta popular madrileña.

El correo en cuestión es en el que el abogado de Alberto González Amador planteó al fiscal de delitos económicos, Julián Salto, un pacto de conformidad por el caso fiscal al que se enfrenta el empresario.

El resto de personas que despertaron la desconfianza de Lobato con su intención de que –como él mismo señaló a sus colaboradores– «saque el mail de la Fiscalía», eran del núcleo duro de Presidencia del Gobierno.

Se trata de Francesc Vallès, exsecretario de Estado de Comunicación; el que le sustituyó fugazmente en el cargo, Ion Antolín, entonces director de comunicación del PSOE, y la propia Pilar Sánchez Acera, que era jefa de gabinete del director de gabinete de Pedro Sánchez (que, de aquellas, era el ahora ministro de Transformación Digital, Óscar López).

Sánchez Acera es la que envió el correo del novio de Ayuso al ahora ex secretario general del PSOE de Madrid para que la «sacase» y, tras las reticencias de Lobato, que no quería que pareciese «que me lo ha dado la Fiscalía», fue quien le avisó de que «va a salir antes» de la sesión de control, como así ocurrió.

De hecho, en aquella mañana, como se puso de relieve en los informes de la Guardia Civil, hasta el responsable de gabinete del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid, David del Campo, le dice a Lobato que a él también le han escrito todos los anteriores –menos Sánchez Acera, que mantenía la interlocución con Lobato– para que su jefe airease el correo de la defensa de González Amador en sede parlamentaria. Del Campo le recomienda que se abstenga: «No lo hagas. Estos tres también me han escrito con lo mismo...».

Una carrera pegada al PSOE

Volviendo a una de las protagonistas de aquella jornada, Espada lleva trabajando en el PSOE o en instituciones que gobiernan los socialistas desde que acabó la carrera de Periodismo en 2018. Hasta las prácticas, tras un breve paso de tres meses por TVE, fueron como redactora en la sede socialista de Ferraz.