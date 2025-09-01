Entrevista a Pedro Sánchez hoy, en directo: última hora y reacciones

Otro de los escollos para la aprobación de los Presupuestos es la coalición de Gobierno con Podemos. Su portavoz, Pablo Fernández, ha afirmado este lunes que el partido mantiene sus exigencias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para negociar los presupuestos generales del Estado, unos requisitos "asumibles" por "cualquier partido de izquierdas" como romper relaciones con Israel y revertir el incremento de gasto militar.

En una rueda de prensa, el día en el que los partidos retoman su actividad política tras el parón veraniego, Fernández ha dicho que las exigencias siguen siendo las mismas que tenían antes del verano y que no son "desorbitadas".

Los requisitos indispensables para sentarse a negociar son, ha recordado, revertir el incremento del gasto militar en los presupuestos, romper las relaciones diplomáticas y comerciales con "el Estado terrorista y genocida" de Israel, decretar el embargo total de armas y no comprar ni vender armas al país.

Y, en materia de vivienda, ha agregado, Podemos pide que se baje por ley un 40 % del precio de los alquileres, prohibir la compra de vivienda que no sea para residir la persona compradora o sus familias e ilegalizar "escuadrones como Desokupa".

Pese a que se esté hablando de que Podemos quiere elecciones o tumbar los presupuestos con unas exigencias imposibles, ha agregado Fernández, estas son "unas condiciones de izquierdas que deberían ser asumibles por todo Gobierno que se llame progresista y de izquierdas" y ""están muy claras".

"Creo que esto lo percibe todo el mundo, salvo aquellos que viven en la alfombra roja y que viven permanentemente en la moqueta, ajenos a la realidad", ha agregado el portavoz de Podemos.