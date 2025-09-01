Minuto a minuto
Entrevista a Pedro Sánchez hoy, en directo: última hora y reacciones
Pepa Bueno regresa al "Telediario 2" de TVE con una entrevista al presidente del Gobierno
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arranca el curso político con la intención de marcar la agenda de los próximos meses. Así, se entará en el plató del "Telediario 2", para someterse a las preguntas de la periodista Pepa Bueno, que regresa al informativo nocturno de Televisión Española. Se trata de la primera entrevista del presidente del Gobierno en más de un año. Son muchos los temas candentes, los distintos escándalos judiciales que salpican al Ejecutivo al entorno cercano de Sánchez, los incendios que han asolado españa el pasado verano, el cambio climatico, los Presupuestos Generales del Estado, la inmigración irregular, o las concesiones realizadas a los partidos independentistas para mantener su apoyo para tratar de acabar la Legislatura.
Podemos mantiene que sus exigencias a Sánchez para negociar los presupuestos son asumibles
Otro de los escollos para la aprobación de los Presupuestos es la coalición de Gobierno con Podemos. Su portavoz, Pablo Fernández, ha afirmado este lunes que el partido mantiene sus exigencias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para negociar los presupuestos generales del Estado, unos requisitos "asumibles" por "cualquier partido de izquierdas" como romper relaciones con Israel y revertir el incremento de gasto militar.
En una rueda de prensa, el día en el que los partidos retoman su actividad política tras el parón veraniego, Fernández ha dicho que las exigencias siguen siendo las mismas que tenían antes del verano y que no son "desorbitadas".
Los requisitos indispensables para sentarse a negociar son, ha recordado, revertir el incremento del gasto militar en los presupuestos, romper las relaciones diplomáticas y comerciales con "el Estado terrorista y genocida" de Israel, decretar el embargo total de armas y no comprar ni vender armas al país.
Y, en materia de vivienda, ha agregado, Podemos pide que se baje por ley un 40 % del precio de los alquileres, prohibir la compra de vivienda que no sea para residir la persona compradora o sus familias e ilegalizar "escuadrones como Desokupa".
Pese a que se esté hablando de que Podemos quiere elecciones o tumbar los presupuestos con unas exigencias imposibles, ha agregado Fernández, estas son "unas condiciones de izquierdas que deberían ser asumibles por todo Gobierno que se llame progresista y de izquierdas" y ""están muy claras".
"Creo que esto lo percibe todo el mundo, salvo aquellos que viven en la alfombra roja y que viven permanentemente en la moqueta, ajenos a la realidad", ha agregado el portavoz de Podemos.
Sánchez traza las líneas del pacto climático y pide excluirlo de "las luchas partidistas"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trazado hoy las líneas maestras del pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que propondrá a los grupos políticos y ha pedido que quede fuera de "luchas competenciales y partidistas", ante una amenaza que obliga a "respuestas inmediatas".
Acompañado de la mayor parte de su Gobierno, Sánchez ha hecho balance del trágico verano en España, con "la peor ola de incendios de la historia reciente": 130 en el último mes, "que han quemado 330.000 hectáreas de terreno, casi seis veces la isla de Ibiza".
El presidente ha destacado que ello es resultado de una política de prevención "claramente insuficiente", junto con "una gestión del territorio también inadecuada" y una emergencia climática que aumenta la virulencia de los incendios.
La propuesta de pacto de Estado incluye la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y de Emergencias que coordine a las comunidades autónomas, la dotación de más recursos permanentes por parte de todas las administraciones, la potenciación del mundo rural y la instauración de una cultura cívica de protección, entre otras medidas.
El pacto se plantea "con espíritu de acuerdo, actitud de escucha y con humildad", ha dicho el presidente, que ha destacado que "hay que mirar a largo plazo con respuestas inmediatas" y que por ello el Consejo de Ministros aprobará este mismo martes "la hoja de ruta para materializar este pacto de Estado".
"Aquellos que quieran participar van a tener la ocasión", ha dicho sobre las aportaciones de los distintos sectores, y ha mencionado a los partidos y administraciones, a la comunidad científica y a los grupos ecologistas, entre otros.
"Queremos un pacto de Estado que trascienda. No polaricemos con esto, dejemos ese asunto al margen de las disputas", ha pedido el presidente.
Feijóo propone una reforma legal para que el Gobierno convoque elecciones si no hay Presupuestos
Los Presupuestos siguen sin ser aprobados y el apoyo independentista es fundamental para ello. Para que no se den situaciones como esta, Feijóo propone una reforma legal para que el Gobierno convoque elecciones si no hay Presupuestos
Según adelanta Pepe Luis Vázquez, regeneración democrática, inmigración y defensa del campo. Son, por este orden, las tres velas que ha decidido izar Alberto Núñez Feijóo para la navegación del Partido Popular en el nuevo curso político que acaba de comenzar.
Con un Gobierno que camina como funambulista sobre el alambre de la inestabilidad parlamentaria, Génova perfilará junto a "un equipo de juristas" una propuesta estrella: un cambio legal para que se convoquen elecciones de forma automática si se acumulan dos prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado.
Lea la infromación completa: Feijóo propone una reforma legal para que el Gobierno convoque elecciones si no hay Presupuestos
La última cesión del Gobierno de Sánchez a los independentistas: siete años de entregas opacas a la Generalitat
En menos de dos años de Legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez ha impulsado una serie de concesiones en Cataluña a cambio del respaldo parlamentario de ERC y Junts, como el traspaso de competencias en materia tributaria, ferroviaria, fronteriza y de inmigración, además de la condonación parcial de la deuda, la gestión de RTVE en Cataluña, la Ley de Amnistía y cuestiones relativas a los menores extranjeros no acompañados.
Ahora, el debate se centra en el control de los aeropuertos catalanes, una vieja reivindicación del nacionalismo. En este sentido, la creación de un Ente para gestionar las infraestructuras aeronáuticas en Cataluña ya fue una condición de ERC para apoyar la investidura de Salvador Illa hace un año. Algo para lo que, según ha confirmado la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïssa Moret, ya existen conversaciones con el Ejecutivo central, según informa Christian Dos Santos.
La última cesión del Gobierno de Sánchez a los independentistas: siete años de entregas opacas a la Generalitat
PNV seguirá colaborando con Sánchez pero "dirá que no" cuando no esté de acuerdo "por mucho que lo pidan" otros socios
Además de la presión de los independentistas catalanes, el gobierno debe afrontar también las peticiones del Gobierno vasco. Así, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que su partido va a seguir "colaborando con el Gobierno de manera leal, intentando llegar a acuerdos" en la medida que se "respete" el pacto de investidura, si bien ha advertido de que, "por mucho que ERC o Bildu o Podemos pidan algo, si no estamos de acuerdo con ello, le diremos al Gobierno que no puede ser". En una entrevista concedida a 'Radio Euskadi', recogida por Europa Press, Esteban ha precisado que su afirmación la pasada semana de que el PSOE está "pegado al poder como una lapa" pretendía "describir la situación" y no "acusar, ni señalar, ni nada". "Cada uno hace la política que considera que tiene que hacer", ha señalado. El dirigente del PNV ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez está en una situación en estos momentos de minoría parlamentaria" porque hay "algunos grupos que son considerados socios porque estuvieron ahí en la investidura, pero que tampoco están interesados en que muchas de las cosas sigan adelante".
Junqueras advierte que su apoyo a Illa y Sánchez depende del cumplimiento en financiación
El acercamiento y las concesiones del Gobierno a los independentistas no están saliendo gratis, pero Oriol Junqueras quiere más. El líder de ERC ha advertido este lunes que el apoyo de los republicanos a los gobiernos de Pedro Sánchez y Salvador Illa depende del cumplimiento en financiación y ha recriminado a los socialistas que se "empeñen en mantener" un modelo de financiación caducado desde hace años.
En una rueda de prensa en la sede del partido, Junqueras ha reiterado sus advertencias a los gobiernos socialistas y ha explicado que el próximo lunes los republicanos registrarán en solitario una propuesta de ley para que la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) pueda recaudar todos los impuestos, que plantea reformar normas estatales como la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).
Esta iniciativa por ahora no cuenta con el apoyo del PSOE, ha señalado Junqueras, que ha lamentado que los socialistas "no son conscientes de lo importante que es" la financiación singular para Cataluña.
La migración irregular sigue muy presente en el debate político
La migración irregular y el reparto desigual de los inmigrantes en las distintas comunidades sigue siendo uno de los temas más polémicos. Lo que ha generado fuertes críticas del Lider de VOX, Santiago Abascal, y ha provocado un endurecimiento del discurso migratorio del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Para el nuevo curso político, una de las prioridades del Partido Popular será diseñar un plan que ponga fin a la llegada de personas en situación irregular a nuestras fronteras. Pepe Luis Vázquez amplía esta información en este artículo.
El Gobierno destinará 1.3 millones de euros a evaluar el impacto de su publicidad institucional
Otro de los temas que hoy ha desvelado LA RAZÓN es que el Gobierno destinará 1.3 millones de euros a evaluar el impacto de su publicidad institucional. El Gobierno ha licitado para el Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, varias partidas presupuestarias que serán regentadas por empresas privadas para evaluar el impacto de las campañas publicitarias del Ejecutivo.
Luis Miguel Serranoda mas detalles en esta información
Sánchez tratará de marcar agenda en el arranque del nuevo curso político
El presidente del Gobierno tiene muchos frentes abiertos, pero tratará de borrar todos los procesos judiciales que acechan a su partido y a las personas de su entorno. Uno de los temas que están sobre la mesa son las concesiones al independentismo catalán.
Según informa Toni Bolaño, Salvador Illa ha empezado fuerte el curso político. Este fin de semana se reunió con el gobierno en el retiro habitual, esta vez, en las Terres d’Ebre; marcó la pauta política en una entrevista en los medios de comunicación púbicos; y se reunirá con Carles Puigdemont en la Delegación del Govern en Bruselas, poco después de que el ejecutivo catalán apruebe el techo de gasto, primer paso para aprobar los presupuestos. Esto abre la puerta a un posible encuentro entre el líder independentista y Pedro Sánchez. Lea el artículo completo de Toni Bolaño
Primera entrevista que concede Sánchez en más de un año
El presidente del Gobierno volverá a someterse a las preguntas de un periodista más de un año después de su última entrevista. Los escándalos de corrupción que han afectado a los socialistas y han acorralado al Ejecutivo han contribuido al hermetismo mediático del presidente, que en los últimos 365 días no ha concedido entrevistas a medios nacionales. De hecho, la última, en enero de este año se dirigió a medios internacionales: concretamente, participó en una entrevista con CNBC, en el programa Squawk Box, durante la cumbre de Davos (Suiza).
Lea completa la información en este enlace Sánchez arranca el curso con la primera entrevista en más de un año
Pepa Bueno entrevista a Pedro Sánchez en el "Telediario 2" a partir de las 21:30 horas
Pepa Bueno regresa al plató del Telediario 13 años después de su última aparición. Lo hará a partir de las 21:30 horas para ponerse al frente del "Telediario 2" y lo hará con una entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparecerá sobre las 21:40 horas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar