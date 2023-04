El Gobierno combate las fake news de Rusia

Los conflictos bélicos ya no solo se libran en el campo de combate. En la actualidad, se han vuelto más difusos, con nuevos elementos de presión y distorsión. Es lo que se conoce como amenazas híbridas: fenómenos que combinan ataques convencionales y no convencionales para desestabilizar un país. El nuevo concepto estratégico de la OTAN, que se aprobó el verano pasado en la cumbre de Madrid, prestó especial atención a su utilización como elemento de coacción en las guerras modernas y la invasión rusa de Ucrania está confirmando su expansión y utilización.

Prueba de ello es el tuit que difundió la cuenta oficial de la Embajada rusa en España el pasado miércoles en el que se hacía eco de un bulo. Compartió un vídeo de varias personas con ropa militar –sin ninguna referencia del Ejército español en su uniforme– a las que se oía hablar en español. Y añadía unas declaraciones de la ministra española de Defensa negando la presencia de tropas españolas en Ucrania, insinuando que no era así. Pocas horas después, la Embajada retiró la publicación y, a la vez, el Ministerio de Defensa negó la presencia de militares españoles en suelo ucraniano.

Fuentes diplomáticas explicaron a LA RAZÓN que el departamento que dirige el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, exigió su retirada inmediata y mostró su enfado ante este episodio de desinformación y llamó a consultas al embajador ruso al día siguiente. El representante del Kremlin en España acató el requerimiento y borró el tuit el mismo día de su difusión. Al día siguiente, el jueves, el Ministerio de Asuntos Exteriores mantuvo una reunión con el embajador de Rusia en Madrid, Yuri Klimenko para reiterarle su rechazo.

España se ha implicado desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en línea con las decisiones adoptadas dentro de la Unión Europea y de la OTAN. Además de ayuda humanitaria, ha enviado armamento, principalmente defensivo, sin embargo el envío de tropas es una línea roja y no está sobre la mesa, tal y como han repetido tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la titular de Defensa, Margarita Robles. De hecho, Robles acusó ayer a Rusia de usar métodos de desinformación para tratar de «minar» la unidad de los países de la Unión Europea y de la OTAN en su apoyo a Ucrania, pero avisó de que no lo conseguirá. «Putin no solamente está perdiendo batallas, ha perdido una batalla muy importante porque no ha conseguido romper la unidad entre todos países de la Unión Europea», subrayó tras una reunión con sus homólogos de Francia y Alemania, Sébastien Lecornu y Boris Pistorius, en Madrid.

Cabe recordar que el embajador ruso, Yuri Klimenko, fue nombrado por Vladimir Putin «embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación Rusa en el Reino de España», en noviembre de 2022 en sustitución de Yuri Korchaguin, quien estuvo al frente de la legación diplomática los últimos diez años.

Klimenko, de 63 años, fue cónsul general de Rusia en Barcelona y presentó sus cartas credenciales ante el Rey Felipe VI hace unos días en un acto privado en el Palacio de la Zarzuela en vez del Palacio Real de Madrid, como es tradición. De hecho, su exposición pública desde su llegada ha sido más bien escasa, dado el contexto geopolítico actual.

Desde el inicio de la guerra, la desinformación ha sido una de las armas usadas por Rusia para desestabilizar a los aliados. El Kremlin cuenta con un Ejército online que se dedica a publicar noticias falsas. Una de las primeras medidas que se tomaron para neutralizar esta amenaza híbrida fue el bloqueo del canal gubernamental RT en marzo de 2022, a los pocos días de la invasión rusa de Ucrania.