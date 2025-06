Las grabaciones de Koldo a Santos apuntan a nuevas mordidas en más territorios

Las grabaciones incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a Koldo García han dado un nuevo espaldarazo al caso que investiga el Tribunal Supremo. Uno de estos audios es de especial relevancia ya que el exasesor de Ábalos confiesa que están haciendo gestiones otros líderes socialistas para la concesión obras públicas en otros territorios de España.

El último informe del Instituto Armado contiene el análisis de las evidencias digitales que los agentes localizaron en el iPhone de Koldo García. Este material estaba en su poder desde el 20 de febrero de 2024 cuando fue detenido el exasesor de José Luis Ábalos. En su dispositivo había un total de ocho grabaciones que había realizado este hombre a Santos Cerdán y al exministro.

Uno de estos audios pone el foco en lo que se sospecha que puede ser un nuevo caso de "mordidas" en otros puntos de España. La conversación en sí se remonta al 21 de enero de 2021 y los protagonistas de la misma fueron Koldo, Ábalos y Cerdán.

Los dos primeros aún seguían en el Ministerio de Transportes. "Estoy ayudando a alguien, pues también quiero saber a quién ayudo", reclamaba Ábalos cuando era ministros a sus interlocutores. Posteriormente, Koldo confesó que le dieron 450 euros en tres sobres. "Yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos", remarcaba Santos Cerdán.

Las gestiones de otros líderes socialistas

Cuando abandonó la conversación Ábalos, Cerdán abroncó a Koldo por sus movimientos ya que estaba generando "ruido". "Me viene ruido de Aragón, me viene ruido de Euskadi, me viene ruido de Andalucía", remarcó Santos. "Euskadi es Morales, que el hijo de puta habla con Isabel directamente para conseguir las cosas", denuncia Koldo.

La UCO cree que Cerdán, Ábalos y Koldo gestionaron 620.000 euros en mordidas LR

Todos los datos apuntan a que las dos personas a las que se refieren son Miguel Ángel Morales, uno de los líderes del PSE, y Isabel Pardo de Vera, que formaba parte del núcleo duro de Transportes. "A Morales le conozco", determinada Santos Cerdán.

Esta conversación finalizó con Koldo dando su palabra a Santos de que no estaba haciendo negocios de forma paralela. Unas excusas que no acabaron de convencer al dirigente socialista. Este fue uno de los motivos de la ruptura de la amista de este trío.

Los análisis de la UCO sospechan que Santos pretendía solo recibir contraprestaciones económicas de Acciona y Servinabar. Sin embargo, Ábalos y Koldo decidieron abrir otra vía de negocio con Víctor de Aldama.