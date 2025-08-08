Hacienda sancionará a Tragsatec por la contratación de Jésica Rodríguez que nunca acudió a su puesto de trabajo

El Ministerio de Hacienda ha propuesto sancionar a Tragsatec por la contratación de Jessica Rodríguez y las deducciones realizadas con el salario de la expareja sentimental de José Luis Ábalos para beneficiar las declaración de la renta de la empresa.

En este sentido, la Agencia Tributaria ha concluido tras dieciocho meses de investigación sobre las cuentas económicas tanto de los empleados como de los altos cargos relacionados con el grupo Tragsa que la institución pagaba a Jésica Rodríguez retribuciones sin acudir a su puesto de trabajo y expresaba la retribución de la implicada en el trama Koldo como un gasto fiscal no deducible.

En su declaración ante el Tribunal Supremo, de la misma manera que hermano de Pedro Sánchez, Rodríguez aseveró que "no sabía donde se encontraba su puesto de trabajo" pero que había cobrado una retribución mensual de 1.060 euros sin presentarse en la oficina. Ante la confesión Hacienda ha expresado que se "exigirá la devolución íntegra de los sueldos" sin dar una fecha exacta ni los plazos que tendrá para realizar los trámites.

Respecto a la responsabilidad de la empresa, el ministerio de María Jesús Montero ha sentenciado que "deberán abonar una sanción económica por el contrato de Jésica Rodríguez".

El contrato de Jésica Rodríguez, la expareja de Ábalos

José Luis Ábalos, con la ayuda de Koldo, consiguieron que Jésica Rodríguez fuese contratada como oficial administrativa en Tragsatec sin pasar un proceso de selección y sin acudir a su puesto de trabajo. Gracias a los favores de Isabel Pardo de Vera, le exnovia de Ábalos obtuvo durante dos años una retribución anual de 16.533 euros brutos anuales.

Las funciones del trabajo nunca se han especificado y Pardo de Vera estuvo pendiente de su desarrollo dentro de la empresa. Es más, existen varios correos entre representantes del grupo Tragsa y personal de Adif que rechazaban la carga de trabajo a la que estaba sometida Jésica Rodríguez.

Ahora con todas las personas imputadas y a la espera de la decisión del Tribunal Supremo, la UCO prepara un nuevo informe para cerrar el sumario del "caso Koldo".