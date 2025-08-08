Ryanair estalla: culpa a Óscar Puente de más de 24.000 vuelos retrasados y lo coloca en su lista negra europea

Ryanair ha lanzado una ofensiva pública contra el ministro de Transportes español, Óscar Puente, al que responsabiliza directamente por los retrasos masivos en el tráfico aéreo nacional. En su campaña “ATC League of Delays”, la aerolínea lo sitúa en el segundo puesto del ranking europeo de responsables de demoras, solo por detrás de su homólogo francés.

Los datos presentados por la compañía son contundentes: 24.364 vuelos retrasados que han afectado a más de 4,3 millones de pasajeros de Ryanair. La aerolínea señala que estos retrasos son consecuencia directa de las deficiencias en la gestión del control del tráfico aéreo en España, especialmente durante las primeras horas del día, cuando cualquier incidencia puede desencadenar un efecto dominó que paraliza la operativa durante toda la jornada.

Michael O’Leary, consejero delegado de Ryanair, ha expresado su frustración por lo que considera una inacción sistemática por parte de la Comisión Europea y los ministros de Transporte. Según O’Leary, los gobiernos deberían haber reforzado la plantilla de controladores y mejorado su formación para anticiparse a los picos de tráfico aéreo, especialmente en verano.

La aerolínea identifica a Francia, España, Alemania, Grecia y Reino Unido como los cinco países responsables de más del 90% de los retrasos en el espacio aéreo europeo.

Como parte de su estrategia, Ryanair ha lanzado una campaña para movilizar a los pasajeros afectados. La compañía ha facilitado plantillas de mensajes para que los usuarios contacten directamente con sus ministros de Transporte y exijan mejoras urgentes en el sistema de control aéreo.