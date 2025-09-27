Hiyab-yador vs burka-niqab: Feijóo legislará para que los migrantes se adapten a nuestra cultura

Primero fue Córdoba, luego Colunga, Asturias; ahora, turno para Murcia. Los barones del Partido Popular con responsabilidades de gobierno acuden este fin de semana al llamado de Alberto Núñez Feijóo en la capital de la Región. Toca nuevo encierro. LA RAZÓN adelantó en exclusiva la fecha, el lugar y la temática: inmigración.

Aunque, en el fondo, como reconocen desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso, la meta final es la Moncloa: «Todo lo que sea unidad de acción en torno al liderazgo del presidente del partido para echar al peor Gobierno de la historia de España, es positivo».

En las próximas horas los presidentes populares estarán encerrados en el salón de un hotel, sin teléfonos móviles, en una deliberación intensiva sobre un plan para atajar el fenómeno migratorio, propulsor de los partidos antisistema. También hablarán de la quita de la deuda, de la financiación autonómica –o singular, para Cataluña–, del fallo de las pulseras de Igualdad, de agricultura y de Gaza.

No hay una postura monocorde. Pero cada vez son más los que verbalizan una palabra proscrita: «Genocidio». Primero fue Alfonso Rueda, presidente gallego; después, Juanma Moreno. Está por ver si el cónclave murciano sirve para unificar el mensaje. «Más allá de consideraciones jurídicas, la gente está viendo en la tele imágenes que son propias de lo que ellos piensan que es una masacre, es decir, es un genocidio», remacha un barón con mando en plaza.

Antes de la cita con sus presidentes, Núñez Feijóo se trasladó el pasado jueves a Baleares, punto caliente por el incremento de la llegada de irregulares. Allí avanzó los «principios» de su propuesta. Despejó la pista para aterrizar un plan que comanda su vicesecretaria, Alma Ezcurra, y que, confirman en la cúpula, va a ser «muy duro» contra la inmigración ilegal.

El velo y el burka

Entre los asuntos a discutir, no sólo cómo se afronta la llegada de personas procedentes de otros países, si hay que priorizar las rutas procedentes de «Hispanoamérica» o el endurecimiento de las fronteras para disminuir los flujos migratorios.

También las deportaciones de irregulares y... regulares, incluso la integración, con un claro trasfondo religioso: hiyab, yador, sí; burka y niqab, no. Todo en el fortín de Vox. La gran preocupación del PP es el auge del partido verde, que amenaza la estrategia de cosechar una «mayoría suficiente» que permita a Feijóo gobernar en solitario.