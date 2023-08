Iglesias agita la idea de que Sánchez se decantará por un gobierno en solitario y que Díaz lo aceptaría

Esta semana es clave en el Congreso de los Diputados para definir los primeros pactos de la Legislatura. De la conformación de la mesa del Congreso de los Diputados, se podrá despejar la incógnita de si habrá o no repetición electoral. El bloque de la izquierda, liderado por el PSOE y Sumar confían a menos de un día de que se produzca la votación para el órgano del Parlamento en desatascar las negociaciones con Junts y en llegar a un acuerdo que imposibilite la posibilidad de que la mayoría de derechas consiga la llave. Reconocen, eso sí, que Junts "nos hará sudar hasta el último minuto" y piden "discreción" y "altura de miras" a los partidos implicados.

En el día clave, cuando todos los partidos empezaban a organizarse como grupos parlamentarios en la Cámara Baja, Pablo Iglesias irrumpió de nuevo para lanzar un mensaje a los negociadores de izquierda en un momento en el que el debate sobre la amnistía centra todas las conversaciones. A su juicio, ningún partido, ni Bildu, ERC, BNG o Sumar "pueden exigir al PSOE nada", dado que el escenario alternativo sería un gobierno del bloque de las derechas. Bajo esa tesis, el exsecretario general de Podemos cree que todos los partidos de izquierda darán su "sí" incondicional a Sánchez para la formación de la mesa del Congreso como para la investidura.

Incluso, el exlíder de Podemos va un paso más allá al agitar la idea de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, estaría pensando en conformar un gobierno en solitario y que ello sería aceptado por la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Todo ello a pesar de que ambos partidos han repetido que su intención es reeditar un gobierno de coalición progresista si consiguen los apoyos necesarios. Es, además, el mantra que ambos han defendido en campaña electoral.

"Y bien podría ocurrir que en el PSOE acabaran decidiendo que un Gobierno en solitario les va mejor que uno de coalición, por mucho que Yolanda Díaz y los ministros que nombrara les resulten mucho más cómodos que Podemos", ha vaticinado el también exvicepresidente del Gobierno en un artículo en Contexto. Además, para Iglesias, es seguro que si eso ocurre, "jamás Yolanda Díaz comprometería su investidura aunque se quedara fuera del Gobierno". Todo un recado a la vicepresidenta Díaz, a la que trata de someter con esta única opción como mal menor a que el bloque de la derecha llegue a La Moncloa. Para Iglesias, ni la vicepresidenta, ni Podemos, ni ERC, ni Bildu, ni BNG ni el PNV "negarían" a Sánchez su "sí" aunque éste "les presente el más desagradable plato de lentejas". Una tesis que asegura que los socios comparten aunque "no pueden reconocer".

Iglesias señala al bloque de la investidura por no exigir a Sánchez ninguna condición y cree que si el PSOE consigue un acuerdo de investidura con Puigdemont, ésta le "saldría gratis". "Cualquier cosa es preferible al fascismo, pensamos en las izquierdas. A la vez, Iglesias reprocha a los socios no negociar con los socailistas y cree que es lo contrario a lo que está haciendo Junts. "Solo Puigdemont y Junts están planteando cuestiones políticas de fondo para llegar a acuerdos con el PSOE. Lo que piden es muy claro y no puede sorprender a nadie".

A la vez, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha publicado un artículo en Canal Red con el que presiona a Sánchez y a Díaz y les exige negociar la amnistía. "Si la amnistía es una demanda clave de los partidos independentistas catalanes, debe ser considerada con seriedad y rigor" ha escrito en contra de la opinión de Sumar, que ayer negó que estuviese negociando con Junts la posibilidad de aprobar una ley para la amnistía de los líderes del 1-0. A su juicio, hoy no hay una "mayoría plurinacional y democrática como la que articuló Pablo Iglesias" y Pedro Sánchez y Yolanda Díaz "tienen una tarea clave por delante. Convencer, no imponer. Seducir sin obligar a claudicar.