Iglesias aceptaría la oferta de coalición de julio si incluye las políticas activas de empleo

A 25 días de que se agote el reloj electoral, el desbloqueo se perpetúa. Tras las advertencias que llegan del Gobierno sobre que la vía del Gobierno de coalición no se volverá a repetir, en Unidas Podemos avisan de que sus votos no investirán a Pedro Sánchez si sigue instalado en un gobierno en solitario.

No habrá renuncias de última hora ni tampoco cesiones, como en julio los morados escenificaron tras el paso atrás del líder de Podemos en pro de negociar un Gobierno de coalición. Hoy, Pablo Iglesias en una entrevista en Hoy por Hoy de la Cadena Ser lo ha vuelto a confirmar. “Si el PSOE quiere elecciones, habrá elecciones”. Unidas podemos rechaza así aprobar el acuerdo programático que está elaborando el PSOE con las propuestas de los colectivos sociales, unas medidas en las que en ningún caso se atisba un gobierno conjunto. Rechazada cualquier forma de colaboración con los socialistas sin una entrada en el Consejo de los Ministros, Iglesias incide en que un gobierno en solitario dejaría al Ejecutivo en una situación de debilidad gubernamental.

La única propuesta que se aviene a negociar Pablo Iglesias es volver a la última oferta que hizo el Gobierno en julio, es decir una vicepresidencia y tres ministerios: Vivienda, Asuntos Sociales e Igualdad, siempre que el Ejecutivo añada las políticas activas de Empleo que reclamó el propio líder de Podemos en el último pleno de Investidura. A pesar de esta nueva oferta, Iglesias ha recriminado a Sánchez que pretenda acaparar todas las responsabilidades de Gobierno para su partido y ha añadido que "si el PSOE quiere elecciones las va a haber", por lo que le ha pedido "decencia" hacia sus votantes y que les diga a las claras que quiere una repetición electoral. "Si no las quiere, que negocie", ha añadido.

Para podemos la negociación de los programas debe ir acompañada "de una negociación integral de equipos" porque si no, considera que luego esos programas "no se cumplen". Recuerda que él no tuvo inconveniente en echarse a un lado cuando el PSOE le "vetó" e incluso está dispuesto "a renunciar a la proporcionalidad", como ya ocurrió en julio: "Nos ofrecían un Ministerio [el de Sanidad], una vicepresidencia simbólica sin competencias y dos secretarías generales. Menos del 5% del presupuesto, cuando nosotros representamos el 33% de esa coalición. Aún así dijimos que si a esa oferta se añadían las políticas activas de empleo, esa oferta vale", una propuesta que -asegura- sigue teniendo vigor.

En cuanto a la diferencia de opiniones dentro de Unidas Podemos en torno a la decisión de la dirección de Podemos de no hacer presidente a Sánchez sin la entrada en el gabinete ministerial, Iglesias ha negado ese extremo y ha defendido la prioridad de las medidas a los sillones. Sin embargo ayer desde la filial de Podemos en el País Vasco ya manifestaron que había que priorizar en desechar la idea de que haya elecciones, y que se podrían explorar “otras alternativas” si el Gobierno de coalición no llega. El mismo planteamiento defienden desde la corriente andaluza de Anticapitalistas, e incluso desde las confluencias, como IU, que aunque ha prometido unidad en el grupo, en julio ya apostó por aceptar la propuesta socialista.