Instituciones Penitenciarias celebra su patrón bajo las críticas de los funcionarios: "Estamos desamparados"

Instituciones Penitenciarias celebra su patrona bajo el descontento de los funcionarios que alzan la voz por la sensación de inseguridad que viven en las cárceles españolas. Día sí y día también se van conociendo agresiones a estos trabajadores por parte de los internos. Las protestas se han intensificado y los representantes de este colectivo ya avisan que habrá una "campaña de medidas de presión".

Los funcionarios de prisiones salieron este martes a la calle por la situación "insostenible" que están sufriendo. Plantillas insuficiente o agresiones son algunos de los puntos de sus reivindicaciones que no han sido escuchadas por la Administración.

Esta marcha fue convocada por el sindicato 'Tu Abandono Me Puede Matar' (TAMPM) y recorrió desde la sede del PSOE en Ferraz hasta el Congreso de los Diputados. El objetivo era afear los "incumplimientos" que achacan al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para poner fin a las agresiones y ser reconocidos como agentes de autoridad y profesión de riesgo.

Manifestación de funcionarios de prisiones para protestas por las agresiones en las cárceles Matias Chiofalo Europa Press

No es el único frente abierto. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) anunció que no asistirá a los actos organizados este miércoles por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con motivo de la celebración del Día de Nuestra Señora de la Merced, en protesta por el maltrato y las últimas agresiones que sufren los trabajadores.

"Un colectivo desamparado"

Además, este sindicato avisó que iniciará próximamente una campaña de medidas de presión si no ponen en práctica las medidas negociadas y pactadas a lo largo de los últimos meses para mejorar las condiciones laborales y la protección de los trabajadores de esta Institución. "El colectivo se siente desamparado por parte del Gobierno mientras sigue soportando agresiones en los centros penitenciarios", avisan.

CSIF recuerda que el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se comprometieron en 2018 a dignificar esta institución y la labor de sus trabajadores, una promesa que no se ha concretado siete años después. De forma paralela se ha incrementado las agresiones por parte de los internos y siguen sin ser reconocidos como agentes de autoridad. Tampoco se han logrado otras mejoras significativas de sus condiciones laborales.