Interior refuerza la vigilancia sobre los influencers de OnlyFans

La plataforma de OnlyFans es una de las redes sociales más oscuras que, por un lado, proporciona muchos beneficios a sus influencers pero no da facilidades a las investigaciones policiales. El Ministerio del Interior ha adquirido un nuevo software para la Policía Nacional que intentará dar algo de luz a este portal donde se esconden redes de trata de personas.

No es raro ver como las estrellas de OnlyFans hacen publicaciones con los coches de lujo o las ropas de marca que adquieren con sus ganancias. Todos ellos son jóvenes que rozan la mayoría de edad y hacen ostentación de un nivel de vida propio de grandes empresarios. Estas fotografías provocan una duda: ¿Quién mueve los hilos de esta plataforma?.

Un software de inteligencia policial

Y es que las redes de trata de personas han puesto el foco en esta red social gracias a los ingresos que pueden conseguir. De la misma forma, no es fácil para los investigadores ahondar en este "boom" para jóvenes que acumula millones de perfiles. Una situación que ahora puede cambiar.

El Ministerio del Interior publicó el pasado viernes el anunció de contratación de la suscripción de software de inteligencia policial contra trata de seres humanos para la Dirección General de la Policía Nacional. El importe que han tenido que desembolsar es el de 42.955 euros.

OnlyFans no para de crecer en España Ilustración

Así, el adjudicatario del mismo no es otro de Web-IQ B.V., una empresa ubicada en Países Bajos cuyos servicios ya están disponibles para los agentes de todos los puntos del planeta. Aquí es donde entra la lucha contra OnlyFans.

Esta empresa cuenta entre sus servicios con el sistema Voyager que permite rastrear y analizar con mayor precisión la actividad de influencers en redes sociales. Esta herramienta ayuda a detectar a quienes generan ingresos significativos, facilitando su fiscalización.

El peligro de OnlyFans

Los expertos policiales consultados por LA RAZÓN advierten que esta plataforma que ha ganado terreno en los últimos tiempos está siendo un nicho para las redes de trata. Hay personas que controlan a chicas con diferentes perfiles y captan a clientes en OnlyFans y las obligan a prostituirse en el mundo real.

Es lo que se denominaría una "puerta de entrada" al mundo de la prostitución. De ahí que sea tan importante para los agentes frenar cuanto antes los posibles hechos ilícitos que se comenta. Otra de las plataformas que se utilizan para este fin es la archiconocida TikTok.

Sin embargo, la matriz de esta red social se encuentra en China lo que complica el intercambio de información. A pesar de todo ello, la Policía Nacional tendrá pronto este software que ayudará a luchar contra la trata en OnlyFans y otras plataformas.