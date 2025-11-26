Los investigadores dan como segura la motivación yihadista del agresor de Vallecas

Los investigadores dan como segura la motivación yihadista del individuo que el pasado fin de semana agredió con un cuchillo a tres personas en el madrileño barrio de Puente de Vallecas y después intentó hacer lo propio con los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que intentaban detenerle, hasta el punto de que tuvieron que disparar sobre él, a zonas no vitales, para preservar su vida, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto.

El hecho de que hubiera consumido sustancias estupefacientes o no se trata de un hecho irreloevante ya que, como se recuerda, son muchos los yihadistas que utilizan este tipo de productos para darse valor, como suelen hacer los terroristas en "zonas de combate" con el captagon, que inhibe el miedo cuando van a cometer sus atrocidades.

Los hechos sucedieron el pasado día 22. Alrededor de las 14.00 la Pollicía era alertada de que un individuo había agredido con un cuchillo a tres personas en una calle del mencionado barrio. A las 16:45 el 091 recibió la alerta desde un domicilio de calle Peña de la Atalay. Un menor de 16 años pedía ayuda porque su hermano, de 18 años. estaba alterado y gritando. Al llegar las primeras unidades de Seguridad Ciudadana a esa vivienda ven que el individuo tenía un cuchillo y piden refuerzo de UIP para que, provistos de escudo, puedan reducirlo. Llega la UIP y mientras estaban interviniendo en el domicilio el sujeto, que recitaba versos coránicos, se abalanza contra los agentes, viéndose obligados a realizar disparos en zonas no vitales. Se llamó al SAMUR para trsladarlo, que está fuera de peligro en el hopital. Al parecer, es de origen magrebí.

Cuando llegaron los agentes de la UIP, intentaron reducirlo con pistolas Taser, sin conseguirlo, por lo que, de acuerdo con los protocolos, dispraron contra él para abatirlo. Se había abalanzado contra ellos al grito de "Alá es grande".Fue activado el grupo SOAR, de reacción inmediata en caso de ataque terrorista.

Las investigaciones las lleva la Brigada Provincialde Información dependiente de la Comisaría General de Información.