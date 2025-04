El audio de Jesica que demuestra su enchufe: "¿Me lo hacéis ahora o cuando termine el contrato?"

Jesica Rodríguez trasladó en un audio a Koldo García su intención de que, tras terminarse su contrato en la empresa pública en Ineco, le buscaran otro destino en la Administración Pública. Aunque defendió en sede judicial que no tuvo nada que ver con su 'enchufe' en Ineco y en Tragsatec, las pruebas que obran en el sumario desvelan que era perfectamente consciente de que la mano derecha del entonces ministro de Transportes gestionó en la sombra sus contratos en las dos firmas públicas.

Entre dichas pruebas destaca un audio que la expareja de José Luis Ábalos envió a Koldo García el 17 de noviembre de 2020. Jesica, conocedora de que se terminaban los 18 meses de contrato en Ineco, le mandó un mensaje al exasesor ministerial interesándose por los tiempos. "Koldo, lo único una duda, a mi realmente el contrato me termina en febrero. ¿Me lo vais a hacer ahora o en febrero cuando termine el contrato?", le cuestionó, demostrando de esta forma que buscó un segundo enchufe.

Cabe recordar que Jesica Rodríguez dijo en su declaración como testigo en febrero que no sabía que Ineco era una empresa pública. La expareja de Ábalos razonó que fue él quien la conminó a trabajar mientras estudiaba y que lo único que hizo fue entregarle su currículum. Siempre según su relato, le llamaron de la empresa dependiente de Transportes y la seleccionaron para trabajar desde marzo de 2019 hasta febrero de 2021. De ahí pasó medio año a Tragsatec, aunque dijo que no recordaba nada de cómo aterrizó en esta firma dependiente de la SEPI. Ni en una ni en otra desempeñó cargo alguno.

Pardo de Vera se reunió con Ábalos el día de la entrevista a Jesica

Sin embargo, los mensajes incorporados ahora al sumario del caso Koldo demuestran lo contrario. Jesica supo de todas las maniobras que el entorno de Ábalos llevó a cabo para tenerla tres años en plantilla superando dos concursos públicos que se habría creado "ad hoc" para ella. Se trata de unos hecho que no solo afectan a la cúpula del entonces Ministerio de Transportes, sino también de Adif, ente que dirigía Isabel Pardo de Vera.

Paro de Vera se reunió con Ábalos el día que entrevistaron a Jesica para Ineco LR LR

Como desveló LA RAZÓN, la presidenta de esta empresa dependiente de Transportes estuvo al tanto de la contratación de Jesica y también de que debía recibir un trato especial, aunque en sede judicial se desvinculó de la misma. Constan mensajes en el sumario que evidencian los movimientos en febrero de 2019 para preparar el contrato de Jesica. Así, Koldo García y Pardo de Vera hablaron en relación con el proceso de selección de la joven, comentando tras la fase de entrevistas que todo estaba "ok".

De hecho, toda la secuencia de mensajes aportada por la UCO y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN evidencia la gestión de Pardo de Vera. El mismo día que hizo el trámite de la entrevista, la entonces presidenta de Adif se reunió con Ábalos en el Ministerio. "Buenas por favor puedes avisar en contratación de ineco que vamos a las 16:15 por favor", le trasladó Koldo, a lo que ella respondió con un "Todo Ok me dicen". "Estoy pendiente", apostilló.

Tras ello, Pardo de Vera le escribió un escueto "¿Ya?", a lo que García le respondió que sí y que estaban aclarando "algún detalle". A las 14.52 horas de aquel 28 de febrero, Koldo le dijo que iba a llamar "Jose", en referencia al ministro Ábalos. Pero no hubo llamada. Según dijo la propia Pardo de Vera, se vieron en el departamento de Transportes.

"¿Ficho hoy o ha fichado Joseba?"

Los mensajes telefónicos analizados por la Guardia Civil también demuestran la gestión de Joseba García, hermano de Koldo, en todo esto. Para evitar que Jesica diera su dirección personal y ante la insistencia de Ineco (que quería enviarle la tarjeta Gourmet), Joseba ofreció una alternativa. "La tía es un poco impertinente", le dijo a su hermano. "Ayúdala, por favor, Indícale todo y habla con quien sea", le precisó el asesor del Ministerio en su intento por blindar a la entonces novia de su jefe.

Jesica y Joseba falsearon los partes horarios de Ineco LR LR

Ella, por su parte, se puso de perfil en lo relacionado a las gestiones con la empresa, aunque estuvo al tanto de todo. Así, por ejemplo, con lo relativo a los partes horarios, le preguntó a Koldo quién tenía que entregarlos, si ella o su hermano. "Ficho hoy o ha fichado Joseba. Q llevo desde ayer para preguntarte", le preguntó a Koldo, quien le dijo que de todo eso se encargaba Joseba. Ella continuó: "Vale. Digo a ver si voy a firmar y luego firma él y se me suman dos semanas. Como me pasó la otra vez", respondió Jesica.

Cuando se acercaba la fecha del fin del contrato, en concreto, en noviembre de 2021, Jesica mandó un audio a Koldo en el que denotaba que sabía que habría un segundo enchufe. Al preguntarle por cuándo le iban a hacer la gestión, si ese mismo mes, o al término del contrato en febrero, éste respondió que en febrero. "Vale, genial, gracias", contestó ella.

Correo de Jessica en Tragsatec T. Nieto LA RAZÓN

Efectivamente, en febrero, Jesica se impuso a 929 candidatos para una plaza en Tragsatec, también de auxiliar administrativo. Este medio desveló un correo interno en la empresa que tutela el Ministerio de Agricultura en el que ella explicaba que le habían formateado el ordenador para este nuevo puesto. "Yo dispongo de mi portátil en Ineco, el cual me formatearon cuando finalicé mi contrato con ellos para poder usar con vosotros," dijo.

Este "mail" demuestra que sabía que tras Ineco iba a conseguir la plaza que se ofertó en Tragsatec y que habló con personal de la empresa. De hecho, la propia Pardo de Vera reconoció que gestionó todo en la sombra por imposición del exministro Ábalos: "Si no, Jose me corta los huevos", llegó a decirle Koldo. En su declaración ante el juez del caso Koldo, Jésica confirmó la maniobra del exdirigente socialista pero ella dijo que recordaba cómo había pasado de la primera firma a la segunda.

Tragsatec e Ineco se defienden

"De esa parte he intentado recordarlo, y no lo recuerdo. No sé si se me cambió de un contrato a otro, yo sé que no hice ninguna entrevista", expuso. Los documentos relativos a su expediente que el magistrado Leopoldo Puente solicitó a Tragsatec también mantienen que no hay información sobre entrevista alguna. Sin embargo, la auditoría interna constata que sí se hizo una entrevista en la fase final de selección de candidatos. Además, las normas internas contemplan su obligatoriedad.

Llamó la atención que los requisitos exigidos para este puesto y gracias a los cuáles se impuso al resto de candidatos coinciden exactamente con su experiencia laboral. Se pidió un año de experiencia en tramitación de expedientes en empresas públicas y otro año como administrativa en sector ferroviario. Jesica cumplía las dos condiciones tras su paso por Ineco. Es más, pese a argumentar que no trabajó en esos 18 meses, al término del contrató actualizó su currículum recogiendo las supuestas actividades que habría realizado. Según dijo, llevó al día la agenda, recibió, tramitó y envió documentación y conservó archivos.

Ineco, por su parte, ha entregado la documental reclamada por el Tribunal Supremo hace unas horas. La compañía que depende de Transportes se escuda en los partes firmados y mantiene que se trabajaron 3.500 horas. De hecho, asegura que Jesica llegó a realizar dos cursos de formación internos y que pasó dos entrevistas.