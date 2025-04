Un mensaje interno desvela que Adif preparó el enchufe de Jesica cuatro meses antes de contratarla

Un mensaje interno que envió el subdirector de Adif, Ignacio Zaldívar, a Jesica Rodríguez, demuestra que su enchufe se preparó con cuatro meses de antelación. Aunque hasta momento se había barajado que su paso de Ineco a Tragsatec se fraguó entre febrero y marzo de 2021, la realidad es que Zaldívar ya se puso en contacto con la expareja de José Luis Ábalos en noviembre del año anterior para indicarle los pasos a seguir en aras a crearle y adjudicarle la plaza de auxiliar administrativa en la empresa pública.

Así se desprende de un mensaje que obra en el último informe de la Guardia Civil aportado al caso Koldo y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que demuestra que se activó el traslado de una empresa a otra mucho antes de que terminara su primer contrato. En concreto, en noviembre de 2020, cuando todavía estaba en Ineco, el alto cargo del ente que presidía Isabel Pardo de Vera le contactó por correo electrónico. En el mismo le dejó claro que buscaban darle "continuidad laboral" en la Administración Pública, tras dos años en nómina en Ineco.

"Buenas tardes Jésica. Como te he comentado, al parecer el 28 de febrero se cumpliría dos años de tu contrato en Ineco, no ampliables. Con el fin de dar continuidad a tu situación laboral, se propone a través de la empresa Tragsatec, durante seis meses, por lo que necesito actualizado tu CV para realizar la solicitud. Se pondrían en contacto para realizar una entrevista y formalizar el contrato. Un saludo", reza el mensaje.

Koldo y Jessica T. Gallardo La Razón

De esta forma, Zaldívar dejó patente que la elegida para la plaza a la que se presentaron 929 personas era ella antes incluso de que pasara ninguno de los trámites del proceso de selección. La expareja de Ábalos hizo una captura de pantalla de dicho mensaje y se lo reenvió a Koldo, entonces mano derecha del ministro. Además, envió un audio al asesor ministerial en el que le anunciaba que iba a proceder a actualizar su currículum añadiendo su experiencia laboral en Ineco. Se trató de una falsificación del mismo, ya que -según dijo ella misma en el Tribunal Supremo- no ejerció ninguna labor ni en Ineco (empresa en la que estuvo entre marzo de 2019 y febrero de 2021) ni en Tragsatec, en donde estuvo en plantilla entre marzo de 2021 hasta septiembre de dicho año.

"He hablado con Ignacio Zaldívar"

"Hola Koldo, ¿Qué tal? He hablado esta tarde con Ignacio Zaldívar. Me ha mandado un mail porque no tenía donde apuntar y prefería tenerlo por escrito, donde remitirle mi currículum actualizado. Así que nada, para tener constancia y para poder mandártelo a ti. Cuando le reenvíe mi currículum actualizado -que solo tengo que poner que he estado durante todo ese tiempo trabajando en Ineco- te lo digo. Un besito muy grande", le dijo.

Se trata de mensajes que Jesica envió a Koldo García el 23 de noviembre de 2020, cuando todavía faltaban tres meses para que terminara su contrato en Ineco. Koldo simplemente le respondió cómo se encontraba y no comentaron nada más al respecto. Sin embargo, sí consta que la joven cumplió la orden que le dio Zaldívar puesto que actualizó su currículum añadiendo sus 'labores' en la empresa dependiente del Ministerio que dirigía su expareja.

En concreto, expuso que había ejercido como auxiliar administrativa "llevando al día la agenda, recibiendo, tramitando, y enviando documentación y conservando archivos". Se da la circunstancia de que Tragsatec justificó en la documental remitida al Tribunal Supremo que la eligieron a ella de entre más de 900 aspirantes, por haberse impuesto en la fase de méritos, donde obtuvo la nota máxima.

Las entrevistas del proceso

Llama la atención que los requisitos que solicitó la firma pública para acceder a la plaza coincidían a la perfección con los que cumplía la expareja del ministro tras sus 18 meses en Ineco. En concreto se exigió al menos un año de experiencia en tramitación de expedientes o tareas de administración en empresas públicas y al menos otro año más de experiencia como administrativa en el sector ferroviario.

CV de Jessica Rodríguez LR

En ese sentido, Tragsatec defendió la legalidad del proceso en el que resultó elegida pese a no quedar la primera. En el informe de resultados relativo a su candidatura, se expuso que reflejaba una "marcada vocación y orientación al cliente" y que podía resultar "idónea" en el desempeño de las funciones. Del mismo modo, destacaron sus "actitudes de responsabilidad hacia el trabajo" y su preocupación por "aplicar los métodos y procedimientos establecidos para realizar correctamente un trabajo y conseguir el nivel de calidad deseado".

En dicha respuesta, la empresa que depende de la SEPI y tutela el Ministerio de Agricultura expuso, además, que no tenían constancia de que se hubieran hecho entrevistas, pese a que la normativa interna del ente determina que son obligatorias. De hecho, fuentes de toda solvencia confirman a LA RAZÓN que la auditoria interna que se impulsó para investigar los pormenores de esta contratación determina que se enviaron a 42 candidatos para realizar la entrevista técnica y que de éstos se seleccionaron a siete personas, entre las que se encontraba Jésica.

"No sé donde trabajo"

A todo ello se añade el mensaje que le envió Zaldívar ya en noviembre de 2020, cuatro meses antes de formalizar el contrato, en el que le explica que sería sometida a una entrevista. Con todo, no es la primera vez que sale el nombre del subdirector de Adif en el caso Koldo. Este medio desveló un correo del 21 de marzo de aquel 2021, cuando Jesica llevaba ya unas semanas en su nuevo destino, en el que se alude a Ignacio, en referencia a Zaldívar, y se pide que se tratara con cariño a la expareja de Ábalos.

"Ignacio me ha comentado que ya han llamado a la presidenta de Adif (Pardo de Vera) para decirle que 'qué pasa con Tragsa que le estamos obligando a Jesica a hacer muchas cosas (...). Que conste que desde hace un par de semanas no tengo ningún contacto con ella. Ignacio se ha reído y no le ha dado ninguna importancia, pero me lo dice para que seamos conscientes de qué va esto", expuso la comunicación, evidenciando de esta manera que dentro de la firma se conocía la especial situación de la joven.

Por su parte, los nuevos mensajes aflorados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil evidencian que Jesica era consciente de que estuvo en nómina en las dos empresas y que no desempeñó labor alguna en ninguna de las dos. Además, incluso consta cómo siguió órdenes del hermano de Koldo García, Joseba, para falsear los partes horarios y simular así que estaba haciendo el teletrabajo. De hecho, confesó a los hermanos que le dejó a una amiga el ordenador que le facilitó Ineco para que así lo encendiera porque ella no lo usó "para nada". Incluso dijo que no sabía ni donde trabajaba.

Ausencia en el Senado

Además, consta un audio del 17 de noviembre, es decir, días antes de que le contactara el subdirector de Adif, que envió a Koldo en el que se interesa ya por su futuro para cuando termine en Ineco. "Koldo, lo único una duda, a mi realmente el contrato me termina en febrero. ¿Me lo vais a hacer ahora o en febrero cuando termine el contrato?", preguntó. Tras el análisis de estos indicios, la UCO concluye que Ábalos ejerció su influencia sobre Koldo y sobre Pardo de Vera para enchufarle en ambas empresas.

La joven, por su parte, no acudió este lunes al Senado, donde estaba citada para comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo. Jesica aportó 'in extremis' un parte médico para justificar su ausencia, aunque los senadores del PP y otros partidos de la oposición advirtieron de que esto solo supone una dilatación de la diligencia y que tendrá que terminar compareciendo.