Justicia de pandillas

Debe de ser agotador gobernar rodeado de tanta gente con problemas judiciales. Que si un ministro investigado, que si un hermano imputado, que si una esposa llamada a declarar… El exgerente del PSOE, la ex secretaria de Ábalos en el Supremo, Cerdán en la cárcel y Sánchez dando explicaciones en el Senado… Solo con leerlo da dolor de cabeza y agota a cualquiera.

Normal que Bolaños pretenda aligerar la carga del Poder Judicial con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Se limita la acusación popular y la instrucción de los jueces se pasa a los fiscales que dependen del fiscal general del Estado que, con esta propuesta no estará sujeto a un cambio de gobierno y así seguirá vigilando los casos pendientes, aunque gobierne la derecha.

Se le arrebata la lupa al que debe mirar con distancia y se le da al que depende jerárquicamente del gobierno. Es lo que se dice justicia de proximidad, no al ciudadano sino al gobierno.

O justicia de y entre amigos. Unos amigos delinquen y los que deciden si hay caso son amigos de esos amigos. La justicia pasa de ser universal a ser de pandillas, pasa de representarse con una balanza a representarse con un teléfono.

Se elimina el único contrapeso real al poder político disfrazándolo de reforma técnica y modernización del sistema. Solo nos queda (quién lo iba a decir) Carles Puigdemont como contrapeso a las tropelías de Pedro Sánchez.

El destino del país está en manos de quien aborrece el país. La aprobación o no de la reforma judicial está en manos de un prófugo de la justicia con la capacidad de apagar o mantener a Sánchez en el poder. Nuestro destino se decide en Bélgica o en Suiza. ¿Qué más puede salir mal? ¡Poco nos pasa!