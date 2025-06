Koldo a Ábalos, sobre posibles amaños en el Ministerio de Puente: "Que Santos me reciba y te consigo 450.000 euros"

"Mira, hasta en casa nos están jodiendo. Consigue que Santos (Cerdán) me reciba y te consigo 450.000. En un mes". Con estas palabras Koldo García intentó que su exjefe José Luis Ábalos intercediera para que Santos Cerdán les abriera la puerta del Ministerio de Transportes cuando al frente del mismo estaba ya Óscar Puente. En l audio, que forma parte de las grabaciones incautadas por la UCO al exasesor del Ministerio y al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se desprende una presunta dinámica de reparto de mordidas, que se atribuyen a Cerdán.

En dicha conversación, que se produjo el 23 de noviembre de 2023, ambos departen de las adjudicaciones que están bajo la lupa de la Guardia Civil por haberse amañado, presuntamente, a cambio de mordidas. Durante gran parte de la misma, Koldo García insiste en que Santos tiene que cumplir su parte y ayudarles a mantener esta presunta dinámica delictiva con Puente ya al frente del Ministerio. "Estoy es lo que hay que hacer. Tengo que conseguir que Santos cumpla y mientras tanto buscar una estrategia para joder al perro (nombre con el que se referían a Víctor de Aldama", dice.

Koldo continúa insinuando que todavía en 2023, el hasta ahora secretario de organización del PSOE le reparte comisiones en "B" de estos amaños. "No me he podido mover siete meses. Ahora que tengo una liberación, esperaré cuatro meses más, con lo que me da Santos puedo sobrevivir perfectamente y después, joder al perro para que me dé lo que me tiene que dar y se acabó. Y yo llevaré tu ataúd cuando te mueras", expuso.

Ábalos: "Me va dando mil, cuatro mil..."

Sin embargo, para 2023 la relación entre ambos se había enfriado y Koldo no conseguía que Cerdán atendiera a sus reclamos. "Mira, hasta en casa nos están jodiendo... Por Dios... consigue que Santos me reciba cinco minutos y te consigo 450.000 euros. Se va a reír de su **** madre. Llevo detrás de él un año para que me reciba. Y el que le dijo al jefe, al boss (en referencia presuntamente a Pedro Sánchez) que estaba por la Fiscalía fue Santos, recalca.

Ábalos, por su parte, le comenta que no tiene un "**** duro" y que van con 50 euros toda la semana. "Si me va dando mil, cuatro mil... y aún así la verdad es que me he fundido mucho. Solamente en alquileres me he gastado un huevo. Y con más de cincuenta y tantos mil", dice el exministro de Transportes. Sorprendido por su alto nivel de vida, el que fuera su mano derecha en Transportes le pregunta si se ha podido gastar 470.000 euros en dos años y éste le responde que se gasta eso cuando "él" (en referencia a Cerdán) le da.

Ambos departen sobre el presunto reparto de comisiones que canalizaron a través de un empresario íntimo de Cerdán, Antxon Alonso, quien a través de Servinabar se adjudicó un proyecto de 76 millones de euros en UTE con Acciona y una segunda empresa. "Fue él con Antxon, el gipuchi. Tú estabas repartiéndote todos y no le hacías caso absolutamente a todos", le responde. Al hilo, le dice que tiene a Cerdán grabado y que dicho material lo custodia "en un teléfono que está en casa" y que funciona como un disco duro.

"Tengo dos móviles de Santos de todas las barbaridades"

"El teléfono es como un disco duro. Yo tengo dos móviles de Santos de todas las barbaridades y lo tengo ahí (...). Santos es un hijo de puta que no me coge el teléfono después de todo lo que he hecho por él y te garantizo que no te puedes imaginar. Porque lo tuyo es un juego de niños comparado con él. Porque hay cosas mucho más graves en lo que ha hecho él. Porque se piensan, claro, como soy tonto, soy de pueblo, soy de montaña, soy muy bruto, soy capaz de romper las piernas a un tío porque me lo pida él... pasa que con el tiempo aprendes. Jose, dile que me tiene que ver, y te lo doy los 450, te quito 130 que me debes y el resto tuyo. Y siempre haré lo que me pidas", le trasladó Koldo a su exjefe.

Los audios, que obran en el sumario del caso Koldo, evidencian que la relación entre este último y Cerdán se deterioró en paralelo al acercamiento de García a Ábalos. La UCO expone en su informe que aunque Cerdán introdujo a Koldo en el Ministerio para poder controlar los nombramientos en las altas empresas del departamento y también las adjudicaciones millonarias, la relación se fue enfriando. Sin embargo, Koldo y Ábalos fueron acercando posturas hasta llegar a fraguar una relación de confianza; extremo este último que no le gustó a Cerdán y que así se lo trasladó en varias ocasiones.