Koldo se enroca en que las 'chistorras' eran embutido: "La forma de hablar entre dos personas en la vida privada puede ser malinterpretada"

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, sigue enrocado en defender su versión a capa y espada tras la publicación del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: era un aficionado al embutido, y no al dinero presuntamente procedente de la corrupción.

Así lo ha defendido esta mañana durante una entrevista telefónica en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, donde se ha sometido a las preguntas de Susanna Griso con el objetivo de defender su versión sobre las conversaciones y referencias que se le atribuyen.

"Cuando hablo de 'chistorras', hablo de embutidos y lo voy a demostrar", ha asegurado García, tras ser preguntado por la atribución que la UCO ha reflejado en su último informe, en el que atribuye que los mensajes en clave de Koldo y pareja sentimental se refieren a cantidades monetarias: 'chistorras' para referirse a billetes de 500 euros, 'soles' para los de 200 euros y 'lechugas' para los de 100 euros.

En este sentido, Koldo ha tratado de encuadrar la expresión en un ámbito estrictamente privado, alejándola de otras interpretaciones alternativas que pudieran tener -como las atribuidas por la UCO-. "La forma de hablar entre dos personas en la vida privada puede ser malinterpretada", ha añadido, mientras defendía que las jergas y bromas que se producen en el ámbito privado no pueden convertirse en sospechas cuando se alejan de su contexto original.

(En ampliación...)