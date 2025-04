Koldo García, las diez gestiones clave del hombre para todo

Koldo García fue mucho más que la mano derecha de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. Este asesor, que pasó de chófer del PSOE a estratega del partido en apenas nueve meses, se convirtió en el hombre para todo del exministro y su entorno más cercano. Siempre en un segundo discreto plano, García controló desde asuntos especialmente delicados -como el rescate de Air Europa- hasta la concesión de una licencia por parte de Industria para una empresa de Aldama, e incluso la entrada de venezolanos por Barajas.

El hombre que custodió los avales que permitieron a Pedro Sánchez volver a recuperar su liderazgo en el PSOE, aterrizó en el Ministerio de Transportes gracias a su cercanía con Santos Cerdán, ahora 'número tres' del partido. En muy poco tiempo se ganó la confianza de Ábalos y se convirtió en pieza clave de un departamento en el que consiguió enchufar a su entonces mujer, Patricia Úriz, y su hermano, Joseba García.

Para Koldo todo se desmoronó en febrero de 2024, cuando la UCO estalló la 'operación Delorme'. Catorce meses después, el rebautizado 'caso Koldo' se ha convertido en una macrocausa que cuenta con su pieza principal en la Audiencia Nacional y su derivada en el Tribunal Supremo, desde donde se apunta de manera inminente a otros cargos del partido, como el propio Santos Cerdán. Si hay algo que identifica a la práctica totalidad de líneas de investigación abiertas en ambos procedimientos, es que en todas ellas aparece la mano de Koldo García. No es de extrañar que llegara a admitir a la expareja del ministro, Jesica Rodríguez, que estaba "agotado" con tanto frente abierto. "Mi vida es dura", le dijo.

1.- Los contratos de mascarillas

Koldo fue determinante para que los principales contratos covid del Ministerio de Transportes fueran a parar a Víctor de Aldama. Este conseguidor, que se ha convertido en claro protagonista de la causa, entró en el Ministerio de la mano de su hermano, Rubén Aldama, quien ejercía de escolta de Ábalos. Desde su primera toma de contacto, en diciembre de 2018, ambos congeniaron. En plena pandemia, Koldo intermedió para que la empresa vinculada a Aldama, Soluciones de Gestión, fuera la adjudicataria de unos contratos de emergencia.

Los correos incautados a personal de Puertos del Estado y de Adif evidencian que esta pequeña empresa que apenas tenía empleados no era la mejor oferta, pero fue la escogida. "Solo espero no acabar en el Manzanares con una losa de hormigón a los pies", llegó a decir uno de los altos cargos de Puertos del Estado. Tras esta gestión, Koldo adquirió viviendas por 1,5 millones de euros; una de ellas a nombre de su hija menor. Ya en uno de los primeros autos de la causa, el magistrado Ismael Moreno expuso que era un dato "sumamente relevante y revelador de su papel". Con el avance del procedimiento y la confesión de Aldama se supo que cobraba de este último 10.000 euros en efectivo al mes.

2.- El rescate de Air Europa

El asesor de Ábalos también medió en el rescate de Air Europa. Aunque la Audiencia Nacional es reticente a investigar estos hechos, la UCO ha desvelado más detalles de este asunto en su último informe. Los mensajes incautados a la trama demuestran que Koldo García fue informando en tiempo real a Aldama sobre los pormenores del desembolso de 475 millones de euros a la aerolínea de los Hidalgo. Se convirtió en el primer rescate de la SEPI a empresas afectadas por la covid y el de mayor envergadura.

La Guardia Civil sospecha que Koldo y Aldama frenaron cualquier intento de que terceros se entrometieran en la gestión, para no perder las "contraprestaciones económicas" que se habrían pactado. Entre los meses de julio y octubre la situación fue especialmente tensa, hasta que finalmente lo sacaron adelante. "Mañana está la aprobación en el consejo (de Ministros), así lo han hablado Hacienda y Transportes, para que lo sepas", le chivó Koldo a Aldama.

3.- Las casas de Ábalos en Málaga y Cádiz

"Te comento. Esto sale gratis por las molestias generadas". Con este mensaje Koldo agradeció a Ábalos su gestión en el rescate. Su mujer y él se encargaron de buscar una vivienda de lujo para que el entonces hombre de confianza de Pedro Sánchez pasara sus vacaciones. El exasesor dedicó gran parte de su tiempo a encontrar una mansión de su agrado, mientras que su mujer se encargó de visitarlas. Aquel verano de 2020 eligió Villa Parra, un chalet situado en Málaga. El alquiler costó 9.800 euros al mes, gran parte del cual abonó Koldo en efectivo.

La zona exterior de la casa de vacaciones de Ábalos LR

Un año después, en el verano de 2021, Koldo García, también de la mano de Aldama, buscó la casa de La Alcaidesa (Cádiz). En este caso, el objetivo sería agradecerle su gestión para que Villafuel, empresa vinculada a Aldama y Claudio Rivas, obtuviera la licencia del Ministerio de Industria para operar en el sector de los hidrocarburos. La situación, no obstante, era distinta para Ábalos porque Sánchez le acababa de fulminar. De hecho, tras truncarse un primer intento para conseguir la licencia, los dueños de la casa (implicados en la trama del fuel) le cortaron la luz y el agua. Koldo tuvo que salir al rescate de su exjefe y hacer un puente para pincharle la luz.

4.- "Intermediario" en la trama del fuel

Koldo García también asumió la mediación para que Villafuel consiguiera su licencia de operadora de hidrocarburos. Carmen Pano, la empresaria que dice que llevó 90.000 euros a Ferraz, estuvo en la famosa reunión que se celebró en el Ministerio de Industria en enero de 2021. En el encuentro participó la mano derecha de la entonces ministra, Reyes Maroto, quien les emplazó a entregar toda la documental "a través de Koldo". Pano lo describió en su interrogatorio en la Audiencia Nacional como el "intermediario" de la operativa. La Fiscalía asegura que, de no haber recibido esta licencia, no se habría consumado un fraude del IVA que supera los 200 millones de euros.

La empresaria Carmen Pano ratifica ante el Supremo que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE Europa Press

5.- El Decygate

Otro de los episodios que también se produjeron bajo su presencia fue la llegada de Decy Rodríguez a Barajas la madrugada del 20 de enero de 2020. Se trató de una visita furtiva, negada en un primer momento, dadas las prohibiciones de la Unión Europea que pesaban sobre mandatarios venezolanos para pisar el espacio Schengen. Koldo García estuvo toda la noche allí junto con Ábalos y con Aldama. Él mismo confirmó en entrevista a El Mundo que se bajaron "seis maletas grandes y seis pequeñas" del avión. "A veces una persona que está en el Gobierno tiene que tomar decisiones", dijo sobre Ábalos. "Ese día dormí poco pero lo volvería a hacer por el bien de todos los españoles", aseguró sin revelar ningún detalle de este asunto.

6.- Amaños de adjudicaciones y pagos en negro en el PSOE

Koldo también tiene papel protagonista en los presuntos pagos en negro denunciados por Aldama. El conseguidor de la red desveló tras acordar colaborar con la Justicia, que derivaron 15.000 euros a Santos Cerdán por inmiscuirse en adjudicaciones de obra pública en el País Vasco y Navarra, territorio que controlaría el 'número tres' del PSOE. Aldama dijo que fue Koldo quien le entregó el dinero en metálico en un bar en frente de Ferraz. Del mismo modo, desveló que Koldo le pidió 50.000 euros para el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, por haber comprado material sanitario a las empresas de la trama pero que este se negó.

Letra Koldo T. Gallardo La Razón

Las presuntas dádivas afectan también a Carlos Moreno, mano derecha de María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda. Aldama confesó que le pagaron 25.000 euros por aplazar el embargo de una de sus empresas. Además, aseguró que se amañaron adjudicaciones de grandes obras en el Ministerio de Transportes y que Ábalos, Koldo y él mismo se repartieron comisiones por ello. Parte, dijo, fue para el PSOE. Koldo incluso tuvo que someterse a una pericial caligráfica que determinó que, efectivamente, era el autor de los manuscritos aportados por Aldama sobre las adjudicaciones.

7.- Entrada de venezolanos en España

Los tentáculos de Koldo también llegaban a Barajas. En marzo de 2021, en plena pandemia del coronavirus, consiguió que un grupo de ciudadanos venezolanos (que iban a figurar como compradores de la casa de La Alcaidesa) pasara sin problemas los controles del aeropuerto. Tras pedirle Aldama el favor, éste consiguió que accedieran gracias a una carta que redactó desde el Ministerio de Transportes. "Le están solucionando el tema y va a entrar", le dijo, a la par que advirtió que los sacaran por otra puerta.

Situación similar ocurrió con Jesica Rodríguez, expareja de Ábalos. La joven recurrió a él ante la sospecha de que no podría ir a República Dominicana, pese a tener los vuelos comprados, por las restricciones covid. Koldo García se lo arregló en apenas minutos. La compañía con la que volaban era Air Europa.

8.- El piso y los enchufes de Jesica

Con todo, si algo le generó verdaderos quebraderos de cabeza fue todo lo relativo a Jesica. Primero, por la búsqueda de un piso en marzo de 2019 para esta joven que, según la UCO, tuvo una relación "particular" con Ábalos. Este asunto se investiga en el Tribunal Supremo dado que la vivienda en la que residió entre 2019 y 2022 la pagó la trama, en concreto, un socio de Aldama. Koldo se encargó de mediar en la transacción e incluso llegó a asumir alguna que otra mensualidad ante los impagos de Alberto Escolano. Constan una transferencia desde la cuenta del hermano de Koldo por 2.900 euros y otra del mismo importe desde la cuenta de su hija, que entonces tenía un año de edad.

Koldo y Jessica T. Gallardo La Razón

Lo segundo, por su enchufe en Ineco y Tragsatec, ambas empresas públicas. Este asunto también se investiga en el alto tribunal después de que la propia Jesica confesara que estuvo en nómina 18 meses en la primera firma y seis en la segunda sin trabajar ni un día. Los mensajes incautados por la UCO evidencian la mano en la sombra de Koldo. "Que llamen a la chica que si no Jose (Ábalos) me corta los huevos", le dijo el 11 de febrero a la entonces presidenta de Adif. El 1 de marzo comenzó en Ineco.

Durante esos meses tanto Koldo como su hermano se encargaron de prácticamente todo lo relativo a los partes horarios de Jesica, la cual, además, se llegó a molestar con ellos por la insistencia del personal de Ineco para que cumplimentara las hojas. Pero no solo eso. También se encargó de comprar desde el Ministerio los billetes de Jesica cuando acompañó a Ábalos en algunos de sus viajes oficiales, tal y como consta en sus correos corporativos a los que tuvo acceso LA RAZÓN.

9.- Las otras parejas de Ábalos

Koldo García también actuó como "transmisor" para enchufar a otra pareja del exministro, Claudia Montes, en la empresa pública Logirail. La UCO destaca que no solo medió para que la contrataran en el ente, sino también para que "no fuera rescindida". "A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de las subcontratas?", preguntó Ábalos, a lo que su exmano derecha respondió con su tradicional: "Sí. Lo arreglo".

Al igual que hicieron con Jesica, aunque con medio año de diferencia, en octubre de 2019, le pidieron el currículum y activaron las vías para enchufarla. En este caso derivaron todo al entonces presidente de Renfe, Isaías Taboas. Ella le agradeció la gestión: "No os voy a defraudar", le espetó. La joven estuvo en plantilla durante tres años en los que Koldo tuvo que intervenir en varias ocasiones para que no la despidieran. La relación acabó tan mal que modificó su contacto por "loca Asturias".

10.- El dinero de República Dominicana y las transferencias a Ábalos

Otro de los asuntos que gestionó Koldo fue el relativo a la presunta recogida de dinero en metálico desde República Dominicana. La Guardia Civil 'cazó' a su hermano Joseba en varios viajes entre octubre y diciembre de 2021 en los que se trajo 20.000 dólares. Joseba lo negó ante el magistrado asegurando que fue por un asunto personal y porque le gustaban los puros.

Pero la mujer que le entregó el dinero confirmó todas las sospechas de la Guardia Civil, que lleva meses apuntando a Pronalab como el presunto lavadero de dinero de la trama. Se trata de una mercantil que impulsó Aldama con varios socios en República Dominicana y que sería una tapadera dedicada a la venta de material sanitario. Arancha confirmó que estaba en nómina para esta firma y que el metálico que ingresaba se lo daba a la trama. Los mensajes implican a Koldo en estas gestiones puesto que en uno de los viajes su hermano le preguntó cuánto eran 10.000 dólares al cambio. Koldo le respondió y le pidió que borrara el mensaje.

A todo ello se suman las gestiones de Koldo García con la familia de Ábalos. Del informe sobre su situación patrimonial se desprende que realizó transferencias a los hijos del exdirigente socialista. Figura, de hecho, hasta un total de 15 traspasos a uno de sus hijos. Los agentes destacaron también lo "llamativo" de los pagos del asesor de Ábalos en países tales como "Colombia, México, Canadá, Perú, Rumanía, Rusia y Emiratos Árabes Unidos".