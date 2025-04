El vídeo de Carmen Pano ante el juez: "Aldama me dijo que había que llevar el dinero a Ferraz"

"Aldama me dijo que había que llevar el dinero a Ferraz porque él no puede". De esta manera confirmó Carmen Pano en sede judicial las supuestas dos entregas de 45.000 euros cada una en la sede del PSOE en octubre de 2020. La empresaria sostuvo durante su interrogatorio ante el magistrado Santiago Pedraz que ambos abonos los efectuó "para anticipo" de restaurantes de Aldama, aunque nadie le especificó por qué se efectuaron los abonos y quienes eran los destinatarios.

Según se desprende del vídeo de su declaración, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Pano fue preguntada hasta en tres ocasiones por este episodio que también ha confirmado ante la Guardia Civil y en el caso Koldo en el Tribunal Supremo. En esta ocasión su comparecencia se produjo en calidad de investigada por su supuesto nexo con la trama de hidrocarburos en cuya cúspide se sitúa Víctor de Aldama.

El primero en interrogarle por este asunto fue Luis Pastor, fiscal Anticorrupción tanto del caso Koldo como de la trama del fuel. "Usted ha declarado que acudió a la sede del Partido Socialista a llevar unas bolsas. ¿Cuál fue el objeto de esto?", preguntó a lo que Pano respondió que tanto una entrega como otra era para anticipo de los restaurantes de Aldama, en referencia a los que ostentaba en la zona de las Cuatro Torres de Madrid. Preguntada por si esta entrega de 90.000 euros tenía que ver con la concesión de operadora a la empresa clave de la trama de hidrocarburos, Pano respondió que en principio no tenía nada que ver un asunto con otro.

Pano sobre Aldama: "Es la última vez que me utiliza"

Por su parte, el abogado de Hazte Oír, Javier Pérez-Roldán, se interesó por los detalles de estas entregas. Pano precisó que en un principio llevó 45.000 euros al despacho que tiene Aldama en el barrio de los Jerónimos de Madrid y que, una vez allí, se le conminó a transportarlo a la sede nacional del partido. "Yo llevé ese dinero a Víctor de Aldama. Él me dice que está solo en el despacho que no está su mano derecha, que se llama Piedad ni su chófer y que por favor que si puedo llevar eso a Ferraz. Le digo que no hay ningún problema y se lo llevo. La primera vez fui en un taxi y la segunda me llevó Álvaro Gallego", expuso.

No obstante, al término de su comparecencia dejó claro que no le hizo más gestiones al conseguidor de la red porque éste le debía dinero del negocio del fuel. "Le digo que es la última vez que me utiliza", aseguró Pano a preguntas de su defensa letrada, Javier Gómez Bermúdez. "¿Ese enfrentamiento con Víctor de Aldama se produce porque le acusa usted de que se ha quedado 10.000 euros?", le preguntó, a lo que su cliente respondió de manera afirmativa. "¿A partir de ahí se acabó?", insistió, contestando ella que "sí".

Otro de los asuntos por los que se pronunció la empresaria fue el relativo a la reunión que tuvo lugar en el Ministerio de Industria en enero de 2021 con Juan Bidart, el 'número dos' de la entonces ministra Reyes Maroto. La Guardia Civil y Anticorrupción sospechan que Claudio Rivas, socio de Aldama y otra pieza clave de esta trama del fuel, se benefició de los contactos que tenía el empresario con el Gobierno para conseguir que se agilizase la concesión de la licencia a Villafuel para que comenzara a operar en el sector de los hidrocarburos.

"Nos dijeron que todo a través de Koldo"

En ese sentido, la Unidad Central Operativa (UCO) considera que dicho encuentro fue determinante puesto que habrían logrado un trato de favor de la licencia que concedió el Ministerio de Industria de Teresa Ribera. Preguntada por este extremo, Pano confirmó el encuentro y dijo que Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos, hizo de "intermediario". Preguntada por ello, Pano dijo que el encuentro se organizó entre Rivas y Aldama y que ella simplemente acudió porque así se le pidió.

"¿Esa reunión dónde fue exactamente?", le preguntó el abogado de Hazte Oír, que representa a todas las acusaciones populares. "Fue en una sala de juntas bastante grande que hay en la primera planta del Ministerio de Industria", dijo la empresaria madrileña, que especificó que acudieron Claudio Rivas, dos técnicos de Córdoba y ella. A preguntas de su abogado precisó que en la reunión Claudio Rivas especificó todo lo que necesitaba y lo que quería y que al término de la misma, les emplazaron a presentar los papeles a través del asesor de Ábalos, quien, en principio, no tiene nada que ver con este trámite. "Que se presente (la documentación) a través de Koldo García", asegura que le dijeron.

Con todo, Pano descartó que las reuniones tuvieran algo que ver con beneficiar a la mercantil Have Got Time, controlada por su hija Leonor González Pano. De hecho, a lo largo de su interrogatorio insistió en que el cerebro de todas las actuaciones era Javier Cillán. Aunque éste defendió en su turno ante el juez que era un mero administrativo, Pano coincide con la UCO en atribuirle el control de Villafuel.

El viaje de Aldama a Canarias para ver a Torres

"Quien llevaba todas las cuentas y manejaba todas las claves era Cillán", alegó. También le atribuyó el control de Have Got Time, mercantil que se habría creado para acometer el presunto fraude con el IVA de los hidrocarburos que superaría los 200 millones de euros. Esta firma también ha salido a relucir en el caso Koldo puesto que fue la que se empleó para comprar el chalet de La Alcaidesa (Cádiz) en el que veraneó Ábalos en 2021.

Con todo, Pano marcó distancias con Aldama negando que hubiera acudido a Estados Unidos con él. No obstante, sí se refirió a una presunta reunión que este empresario habría tenido con el entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en las islas. El abogado Pérez-Roldán se interesó especialmente por este asunto, al que ya se refirió ante la Guardia Civil tras su detención a mediados de diciembre. "Usted dijo que en esa reunión estuvo Claudio Rivas, Víctor de Aldama, Stella Duarte (mujer de Rivas). ¿Recuerda o le contaron el contenido de esa reunión?", preguntó.

Pano negó que conociera los pormenores de la misma, aunque sí que confirmó que estaba relacionada con el negocio de los hidrocarburos. En su declaración ante la UCO, al ser preguntada por la vinculación de Aldama y Rivas, dijo que "tal y como le comentó en su momento Víctor", viajaron "en un avión privado" a Tenerife para reunirse con el actual ministro de Política Territorial. "Se reunieron con la intención de adquirir un depósito fiscal, poder ser operativo y descargar el carburante que pretendían traer en barcos desde Venezuela a República Dominicana y finalmente a España", expuso entonces.