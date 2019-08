Lambán reclama en su investidura «la vuelta a la centralidad» del PSOE

El socialista Javier Lambán ha tomado hoy posesión como presidente de Aragón en un acto en el que ha estado arropado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Durante su discurso, Lambán ha reclamado la vuelta a la centralidad del Partido Socialistas porque el poder no debe ser "privativo de la izquierda ni de la derecha". Y ha añadido: "No me cuesta trabajo instalarme en la centralidad".

En esta línea ha pedido a su partido que anteponga, a la hora de establecer prioridades, los intereses generales a los de partido, como defendía el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba.

El presidente del Gobierno de Aragón ha manifestado que la próxima semana se va constituir un Ejecutivo de coalición entre cuatro partidos políticos "de ideologías diversas, pero agrupados entorno a un ideal más sugerente y sugestivo, una manera de pensar y construir Aragón como un proyecto común".

«Es reflejo - añadió- de una apuesta por una gobernanza alejada de "cualquier tentación frentista", en términos de centralidad ante los importante retos que tiene ante sí Aragón, y también "grandes oportunidades" para lo que se necesitan "gobernanzas transversales, moderadas y plenamente instaladas en la centralidad".

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que también ha intervenido en el acto, ha sostenido que el momento actual pide que "la confrontación dé paso a la cultura de la colaboración", que "la sociedad la vive con naturalidad y la política solo debe ser el reflejo de la realidad a la que pertenece" porque "no hay otra forma de asentar la convivencia de un país rico social, económica y territorialmente".