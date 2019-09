Las elecciones no retrasarán la sentencia del «procés»

El anuncio oficioso de que finalmente los españoles volverán a tener otra cita con las urnas el próximo 10 de noviembre ha cogido en plena recta final de dos sentencias más que relevantes: la de los Ere de Andalucía, en cuyo procesos fueron juzgados, entre otros, los ex presidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y la del «procés», que resolverá jurídicamente todo lo relacionado con la declaración unilateral de independencia que aprobó el Parlamento catalán y la culminación con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Todo hacía indicar que estas sentencias se conocerían en el próximo mes de octubre. De hecho, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Lorenzo del Río, anunció recientemente que esperaba que la resolución se pudiera conocer a finales del próximo mes, e incluso dio una fecha: el día 26.

En cuanto a la del «Procés», los siete magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo que deben resolver continúan con sus deliberaciones; y, aunque no ha dado oficialmente ninguna fecha, todo hacía indicar que estaría antes del próximo 26 de octubre, fecha en que dos de los encarcelados, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, cumplen dos años de prisión provisional. Llegada esa fecha sin sentencia, la Sala tendría que dejarles en libertad o prorrogar su prisión por un máximo de otros dos años.

La incertidumbre se ciñe ahora sobre si la nueva convocatoria electoral influirá en esas decisiones o no. En principio, no debería ser así, ya que el juicio y las deliberaciones son muy anteriores a esa convocatoria.

De hecho, en el Tribunal Supremo el calendario electoral no tendrá ninguna influencia a la hora de que los magistrados den a conocer su decisión y comuniquen la sentencia, En este sentido, fuentes jurídicas fueron muy claras al respecto: paralizar un procedimiento que afecte a un aforado es algo habitual cuando las elecciones ya están convocadas. Este criterio fue el que marcó el fallecido presidente de la Sala Penal Enrique Ruiz Vadillo, y que ha sido la norma que se ha seguido desde entonces.

Sin embargo, el caso actual es completamente distinto, ya que el juicio se celebró sin que hubiese el anuncio electoral e igual ocurre con las deliberaciones previas a la sentencia. La «doctrina Ruiz Vadillo», sostienen al respecto las fuentes consultadas, «vale cuando las elecciones están ya convocadas», pero en el caso del «procés» es «justo al revés». Así, se añade al respecto, «la no interferencia consiste en no alterar lo acordado», por lo que se influiría «se atrasase la sentencia». Por tanto, el Tribunal Supremo no alterará su calendario ni previsiones por el nuevo calendario electoral. De esta forma, todo hace indicar que la resolución podría conocerse antes del próximo día 16 de octubre; una decisión que se espera sea unánime de los siete magistrados. En todo caso, el deseo de que el fallo se conozca antes de la citada fecha podría verse truncado si el desarrollo de los debates entre los magistrados, que tienen lugar por bloques temáticos, encallan en algún aspecto y complican la redacción definitiva de la sentencia.