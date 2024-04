Las listas europeas: nuevo campo de batalla entre Díaz y sus socios

Quedan dos meses para las elecciones europeas y a la izquierda alternativa del PSOE vuelve a vivir un momento clave en su proceso de reconfiguración tras la conformación de Sumar. Las listas para la candidatura al Parlamento Europeo han reabierto las tensiones en el espacio de Yolanda Díaz, que todavía no ha cerrado con sus aliados la configuración completa, esto es, las cuotas de poder de cada partido en la candidatura común.

Izquierda Unida fue el primer partido de la coalición que reclamó a la vicepresidenta dar pasos adelante para cerrar la negociación cuanto antes, tanto el programa electoral como las personas que iban a representar a Sumar en Europa. Sin embargo, a día de hoy, el reparto de las plazas de la lista de las europeas está en «punto muerto», según desveló ayer el secretario de Organización de IU, Ismael González. La dirección de Sumar «no consigue aunar las personas y las organizaciones para esta candidatura unitaria», lamentó. IU busca estar «lo más arriba posible» en esa candidatura. Esto es, según reconocen en la formación, contar con el puesto número dos de la lista para su eurodiputado y ganador de sus primarias, Manu Pineda. Algo que ya conoce la dirección de Sumar, según explican en IU. En las últimas elecciones europeas, en 2019, cuando concurrían con Unidas Podemos, consiguieron dos puestos de salida. Para la actual negociación, el portavoz de IU ofreció dos vías para desatascar la negociación con el partido de la vicepresidenta: la celebración de primarias y la apertura de un proceso de diálogo entre las organizaciones de la coalición, dado que de momento todas las conversaciones se producen de manera bilateral. «Si Sumar no es capaz de cerrar un proceso, tenemos mecanismos democráticos como las primarias, que son un proceso simple, honesto y transparente que puede resolver esta cuestión. Necesitamos finalizar este proceso cuanto antes, ya se ha dilatado demasiado», advirtió.

No es IU el único partido que apremia a Yolanda Díaz a cerrar ya un acuerdo. En los últimos días, Compromís ha elevado la presión para cerrar un acuerdo, antes de dar el portazo a Sumar y explorar una candidatura alternativa. Mes per Mallorca y Drago ya se descolgaron de Sumar, solo nueve meses después de concurrir juntos a las europeas, y aunarán fuerzas con ERC, Bildu y BNG. Con Más Madrid tampoco hay un pacto cerrado, según explican en la formación de Mónica García, quien no renuncia a un puesto de salida. Los comunes, que ocuparon la tercera plaza en 2019, confían en tener un buen puesto, con Jaume Asens como candidato ratificado, pero tampoco hay un pacto cerrado.

El partido valenciano busca estar, como mínimo, entre los cuatro primeros puestos de salida en la candidatura. Una presión que elevan al recordar que ellos no exigieron estar en el Gobierno por la cuota Sumar mientras que otros partidos de la coalición, como IU, los comunes o Más Madrid si cuentan con un representante en Moncloa. Hoy mismo, la ejecutiva de Compromís se reunirá para abordar la candidatura de unidad con Sumar. Las conversaciones, de momento, no han fructificado y las posiciones están alejadas. Unas negociaciones que se ven de lleno afectadas por la posible rehabilitación política de la exlíder de Compromís, Mónica Oltra, una vez que el juez archivara la causa contra la política. En el partido valenciano la han animado para que dé el paso y se presente como candidata a las próximas elecciones europeas, pero de momento, ésta no se ha pronunciado. En Sumar, ayer, se limitaron a asegurar que Oltra es un «activo político imprescindible», aunque evitaron aclarar si se le ofreció formar parte de la candidatura o impulsarla para volver a la política, en boca del portavoz Ernest Urtasun.

Ante las tensiones con los partidos, sobre todo tras el aviso de IU sobre el estado de las negociaciones, Sumar rechaza la celebración de unas primarias conjuntas como reclama el partido. Según Urtasun, habrá «acuerdo cuanto antes» y después una votación entre las bases para ratificar el acuerdo entre partidos.