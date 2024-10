El PP lleva al Congreso la votación para cesar al fiscal general Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está ya imputado por el Tribunal Supremo, aunque rechaza renunciar a su cargo. Blindado por Pedro Sánchez y por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el fiscal general se ha atrincherado en el cargo pese a que está ya cercado por problemas judiciales por los excesos (revelación de secretos) cometidos contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El PP, como respuesta, ya reprobó a García Ortiz en el Senado y ahora va a intentar hacer prácticamente lo mismo en el Congreso: en concreto, este martes lleva a debate y votación una proposición no de ley (PNL) para pedir el cese del fiscal general.

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover el cese, en aplicación del art. 31.1d) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), del Fiscal General del Estado, don Álvaro García Ortiz, por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones", señala el texto de la moción que se someterá a debate y votación el martes. En la exposición de motivos, los populares recuerdan que tomó posesión del cargo "a pesar de no contar con informe favorable del Consejo General del Poder Judicial por entender que no era idóneo para el cargo".

Según los populares, desde su nombramiento, García Ortiz no ha hecho más que ampliar "la lista de incumplimientos graves" y se ha incrementado "la percepción pública de auténtica dependencia funcional e ideológica con el Gobierno y generando un desprestigio de la carrera fiscal que esta no merece y que un Estado democrático no puede permitir". "Es imposible que don Álvaro García Ortiz siga un minuto más en el cargo", concluyen los populares, que acusan al fiscal de no escuchar "a la carrera fiscal, ni al Consejo fiscal"; se niega "a atender el requerimiento del Senado en dos ocasiones para informar sobre una norma en tramitación que afecta a las funciones del ministerio fiscal", en referencia a la Ley de Amnistía; desatiende "sus obligaciones de informar en el Congreso sobre la memoria anual de la Fiscalía", que quedan recogidas en el EOMF, aunque "se prodiga en entrevistas en los medios de comunicación, en las que pone en duda el criterio" del Tribunal Supremo "al que acusa de 'imponer' y de entrar en 'disputa jurídica'".

Cabe recordar que García Ortiz fue reprobado por el Senado en mayo, a propuesta del PP, una iniciativa que prosperó gracias a la mayoría absoluta de los populares, pero también contó con la abstención de los socios del Gobierno. En este sentido, Esquerra, Junts, PNV y Bildu se abstuvieron y evitaron apoyar al fiscal general. Si los socios del Ejecutivo vuelven a abstenerse, la PNL del PP prosperará en el Congreso este martes.