Marlaska anuncia 80 unidades móviles para expedir el DNI

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha sumado a las críticas del Gobierno contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras anunciar esta que no se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde la localidad de Brihuega, el ministro considera este plante como "una absoluta deslealtad institucional" y ve a Ayuso más preocupada por los asuntos "tan graves" que tiene en su casa que por los de los madrileños.

Preguntado al respecto, Grande-Marlaska ha lamentado que Díaz Ayuso sea la única presidenta o presidente de Comunidad Autónoma que ha declinado la invitación del presidente del Gobierno para dialogar y hablar de los problemas del conjunto de los ciudadanos y, en este caso, de los problemas de los madrileños.

"Me parece una absoluta deslealtad institucional y una deslealtad igualmente al conjunto de los ciudadanos madrileños que, evidentemente, estarían mucho más satisfechos si su presidenta se ocupara de sus asuntos. Puede ser que se esté ocupando de los asuntos tan graves que tiene dentro de su casa. Cuando digo de su casa, es de su casa particular, no simplemente de la Comunidad de Madrid".

Unidades móviles para el DNI

El ministro del Interior, anunció este lunes el despliegue de 80 Vehículos Integrales de Documentación (Vidoc) para agilizar la expedición de DNI y pasaportes en zonas rurales alejadas de grandes núcleos urbanos.

Según informó Interior, las nuevas furgonetas de la Policía Nacional permitirán expedir documentos en un solo trámite, sin necesidad de acudir a una oficina física, lo que supondrá un ahorro de tiempo y recursos para los ciudadanos. "Nuestro objetivo es asegurar que servicios públicos tan esenciales como la expedición de documentos de identidad estén disponibles para todos los españoles, vivan donde vivan", señaló Marlaska durante la presentación de los nuevos Vidoc en Brihuega (Guadalajara).

El titular de Interior destacó que se trata de "un salto cualitativo en la atención a los ciudadanos", ya que les acercan las gestiones "con trámites más rápidos, más cercanos y eficientes para todos".

Las nuevas unidades móviles aportan dos mejoras importantes: la capacidad de emitir un documento en apenas diez minutos y la posibilidad de expedir pasaportes, que hasta ahora solo se confeccionaban en las Unidades de Documentación.

El despliegue de los Vidoc se enmarca en el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, que busca mejorar la eficacia y accesibilidad de los servicios públicos digitales.

Estos vehículos han sido financiados íntegramente por la UE a través de los Fondos Next Generation EU, con un coste unitario de 1.584.500 euros. Su desarrollo se ha realizado en colaboración con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.