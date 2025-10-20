Marlaska pacta con Argelia reforzar la lucha contra las narcolanchas de inmigrantes

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha reunido este lunes en Argel con su homólogo argelino, el titular de Interior, las Colectividades Locales y de Transporte, Said Sayoud, con quien se ha comprometido a reforzar la lucha contra el tráfico de personas, "para ser más eficaces en este desafío compartido", ha señalado.

"Debemos seguir trabajando conjuntamente y coordinar nuestros esfuerzos y capacidades para hacer frente al creciente fenómeno de las redes criminales, que además de traficar con personas, arriesgando sus vidas, han incrementado la vinculación al narcotráfico", ha manifestado el ministro, que esta tarde mantendrá también un encuentro con el presidente de Argelia y ministro de Defensa, Abdelmajid Tebboune.

Grande-Marlaska ha reconocido la condición de "socio clave" de Argelia para España y ha agradecido la labor de las fuerzas de seguridad argelinas, que durante 2024 interceptaron 30.000 salidas ilegales, “evitando miles de muertes en largas travesías marítimas”.

Fernando Grande-Marlaska visita Argelia Laura Fernández Palomo Agencia EFE

Las dos delegaciones han analizado nuevas posibilidades de cooperación bilateral, ya avanzadas en la reciente reunión de la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio en materia de seguridad entre España y Argelia, celebrada el pasado 13 de octubre en Madrid.

Ambos ministros se han comprometido a relanzar el acuerdo de retorno de 2002. "Una comisión técnica mixta analizará si es necesario su actualización para ser más efectivo", ha explicado tras la reunión Grande-Marlaska, que también ha anunciado medidas de colaboración para combatir el fraude documental y limitar el uso de lanchas rápidas.

Durante el encuentro, los titulares de Interior han coincidido en la importancia de “intensificar” el intercambio de información entre los servicios de seguridad encargados de investigar el crimen organizado, además de compartir protocolos de trabajo e impulsar la detección de documentación falsa.

Cooperación de Protección Civil

El encuentro ha abordado la colaboración en seguridad vial, como continuación de la visita realizada por una delegación argelina a la Dirección General de Tráfico, en Madrid, los pasados 29 y 30 de septiembre, para conocer la organización institucional y la gestión del tráfico en España, en respuesta a la preocupación manifestada en Argelia por el incremento de víctimas mortales de tráfico en sus carreteras.

Los dos ministros han acordado reactivar la cooperación en materia de protección civil y emergencias, en el marco del Acuerdo Administrativo de Cooperación Científica y Tecnológica en materia de Protección Civil suscrito entre ambos países en enero de 2013, y recuperar el Programa de Cooperación entre Escuelas Nacionales de Protección Civil firmado en 2018.

En la delegación española, encabezada por Grande-Marlaska, han viajado la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería, Elena Garzón; la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones; el director general de Tráfico, Pere Navarro; el comisario general de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, Julián Ávila, y el jefe del Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil, teniente general Manuel Navarrete.

La visita de este lunes es la cuarta de Grande-Marlaska a Argelia, después de los viajes oficiales realizados por el ministro del Interior en julio de 2018, noviembre de 2019 y agosto de 2020.