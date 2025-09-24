El juez Peinado demanda a los ministros Puente y Marlaska por vulnerar su derecho al honor

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha demandado también al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al considerar que ha vulnerado su derecho al honor en las críticas vertidas contra él.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de esta nueva demanda del titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que se suma a la presentada recientemente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Las demandas han recaído en diferentes juzgados de primera instancia. Si los diferentes actos de conciliación acaban sin acuerdo entre el juez y los demandados -que no están obligados a asistir-, el magistrado podrá optar por continuar por la vía civil contra ellos, en defensa de su derecho al honor, o si decide actuar por la vía penal, por presuntos delitos de injurias y calumnias.

El juez Peinado dirige desde abril de 2024 la investigación contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por presuntos delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Su investigación, acotada en varias ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid, ha sido duramente criticada dentro del procedimiento por la Fiscalía y las defensas, pero también fuera, donde diferentes cargos políticos han cuestionado la actuación del magistrado.

Este mismo miércoles, el juez ha citado a Begoña Gómez para el sábado 27 de septiembre notificarle que la pieza separada de la causa en la que investiga un presunto delito de malversación será juzgada por un jurado popular.

EFE