Marruecos prohíbe a la tripulación del "buque fantasma" bajar a tierra

Las autoridades marroquíes han prohibido a la tripulación del buque “White Eagle”, que se encuentra atracado en el puerto de Nador, que bajen a tierra por lo que deben permanecer dentro del buque. Diariamente se les suministra alimentos a través de una furgoneta y, cuando lo requiere el capitán, acuden sanitarios para atender, si se da el caso, a alguno de los marineros.

Mientras, se mantiene un absoluto secreto sobre la carga del buque, unas 6.000 toneladas, que partió, tal y como adelantó LA RAZÓN, de Sierra Leona, cuyas costas suelen ser utilizadas por los traficantes de armas. Lo que parece descartado es que lleve algún tipo de drogas, ya que, en estos casos, las operaciones se publicitan de inmediato por el éxito que supone para las Fuerzas de Seguridad que realizan la incautación.

Según las fuentes que ha consultado este periódico, el embajador de Filipinas en Rabat ha permanecido varios días en Nador ya que la tripulación es en su mayoría de esta nacionalidad. El diplomático habrá accedido al buque, pero se desconoce el resultado de sus gestiones, lo que parece descartar que haya algún tipo de enfermedad contagiosa a bordo.

La carga debía ser entregada en algún puerto del Líbano para un destinatario sin identificar.

Las sospechas sobre este barco se acrecentaron cuando se supo que había apagado el 13 de diciembre, durante la travesía en aguas internacionales, a la altura de Rabat, su localizador AIS. No se ha aclarado tampoco dónde y cómo pudo ser interceptado y por qué se escogió el puerto de Nador, muy cerca de Melilla, para que quedara atracado.

Fuentes oficiales marroquíes consultadas por LA RAZÓN, aseguran no saber nada del barco y no facilitan datos al respecto. Como tampoco se ha pronunciado España, pese a la cercanía de Melilla. Si embargo, los medios consultados por este periódico apuntan a una intervención de la Royal Navy para interceptar el “White Eagle”. Rabat ya habría compartido con sus aliados la información que tiene al respecto. Tampoco se ha podido confirmar el hecho de que personas relacionadas con el barco y su armador tienen antecedentes en el mundo de tráfico de materiales ilegales no declarados.

Desde el primer momento, una férrea vigilancia fue montada entorno al buque, que, al no tener activado el sistema AIS de posicionamiento, no aparece en este puerto.