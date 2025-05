Matando al mensajero

Lo primero es que no es verdad que el PSOE haya abierto un expediente a su militante Leire Díez, la famosa «fontanera» de la que todo el mundo habla por sus manifiestas habilidades para operar en las cloacas. El expediente informativo es «ante las denuncias publicadas» por los medios, expresándose con claridad el asombro del partido por el hecho de que los periódicos titulen las informaciones referidas a este caso como «la fontanera de Ferraz», por lo que advierte de que están cuantificando, «económicamente, el daño reputacional causado por este tipo de titulares». O sea, que hablan de expediente informativo tratando de aparentar que es un expediente a la «fontanera», cuando en realidad es un estudio para ver qué medios están incurriendo en delitos, y calcular a cuánto asciende el daño causado al PSOE por los mismos.

De modo que no se engañe nadie. No van a por Leire. Cómo van a ir a por esta presunta periodista, sabiendo lo que sabe, el nombre de los que mandan, la identidad de quienes pagan, amén de las grabaciones, los audios y la mierda, en terminología al uso, que acumula y está dispuesta a repartir en caso de necesidad. No, Leire Díez está blindada y nadie le va a abrir expediente alguno, sino al contrario. Defenderán sus derechos y la protegerán para evitar que cante, cual Aldama.

La operación no es expulsar a Leire, como insinuó ayer Emiliano García-Page que debería hacer Ferraz. Tampoco van a llevar el asunto a los tribunales. Los excrementos no conviene removerlos. Lo que van a hacer, ya en ello, es insistir en una doble dirección: primero, actuar contra los mandos de la UCO, hasta descabezar la unidad. Dos, acumular pruebas para lograr la nulidad de los procedimientos en curso contra Begoña, el «hermanísimo» y el fiscal, pues les va la vida en ello.

Sobre la UCO, se trata de decir que el teniente coronel Antonio Balas está quemado, situándolo en el centro de una polémica que daña a la Guardia Civil, objeto de un enfrentamiento a muerte entre facciones de la Benemérita. En estas circunstancias, dirán que no puede continuar formando parte de la Unidad Central Operativa. Primero se crea el problema y después se aporta la solución, planteando el asunto como algo inevitable.

Descabezada la UCO, lo demás irá cayendo por su propio peso, al descafeinarse los informes, y buscando lo principal, que es la nulidad de los procedimientos, bien por vulneración derechos de los encausados, bien por obstruirse la tarea de las defensas o porque no se han respetado las garantías inherentes a cualquier proceso judicial. Intentarán parar los procedimientos cuanto antes, evitando que se llegue a juicio oral, aunque en último término tienen siempre garantizado el veredicto exculpatorio del TC de Pumpido, que para eso le nombraron. O sea, unos ERE bis.

Y en medio de todo, los medios, molestando cual mosca veraniega. A los medios van dirigidas las amenazas de demandas, tan frecuentes como hoy inexistentes. No demandarán demasiado, no vaya a ser que el juez al que le toque le caso le dé por hacer preguntas que no convienen ni a Leire ni a la cuadrilla. En realidad, quienes deberían interponer las demandas son los partidos de la oposición y las acusaciones particulares.

Parece claro que estamos ante hechos que pudieran ser constitutivos de delitos varios, por el carácter mafioso de los planteamientos, las conversaciones y las reuniones celebradas. Los «fontaneros» no van a tirar de la manta, salvo que se vean asediados. Y conseguir que Leire cante, debería ser objetivo prioritario de quienes hoy se echan las manos a la cabeza, pero que no hacen nada.