Montero acusa al PP de crear alarma social por los fallos de las pulseras antimaltrato

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha acusado al PP de crear alarma social por las pulseras antimaltrato pese a sus fallos, recogidos por diferentes técnicos, por el propio observatorio contra la violencia de género y por la Justicia.

La sesión de control al Gobierno de este miércoles ha empezado con ataques del PP al Gobierno por esta polémica que tienen a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el centro de la diana.

La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha asegurado que "la ministra Ana Redondo lo sabía y lo tapó". La popular ha lamentado que lleguen "los insultos a todos aquellos a los que exigimos responsabilidades".

“El PP solo habla de las mujeres cuando se trata de intentar generar una alerta infundada, igual que hicieron con la ley del solo sí es sí”, ha dicho la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. “Ustedes no creen en la causa de las mujeres y en el feminismo. Las mujeres han estado protegidas en todo momento y ustedes quieren causar una alerta social”, ha dicho.

La vicepresidenta primera ha cubierto las espaldas este miércoles en el Congreso al presidente,que se encuentra de viaje en Nueva York, en la Asamblea General de la ONU, junto al Rey Felipe VI.

La ministra de Hacienda ha sido la encargada de defender al Ejecutivo en la sesión de control tras el estrepitoso golpe que se dio este martes. La Cámara tumbó el inicio de la tramitación parlamentaria de la penúltima concesión socialista a Junts: la delegación del control de fronteras a la Generalitat de Cataluña.