El PP niega negociaciones con Junts y dice que Boye busca “presionar” a Sánchez

Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, concede este domingo a LA RAZÓN una entrevista de alto impacto, que ha corrido como la pólvora entre los círculos políticos de la capital. Los titulares, cómo no, también se han leído -y con mucha atención- en las filas del Partido Popular, donde las opiniones de sus dirigentes confluyen en una misma conclusión: se trata de un aviso a Pedro Sánchez. “Está haciendo ver que tenemos negociaciones con Junts para subirle el precio”, opina un destacado mando.

En concreto, el letrado chileno, condenado en su día por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla y defensa de personajes tan controvertidos como el narcotraficante Sito Miñanco o el propio expresidente catalán fugado de la justicia, da a entender que existe un canal de comunicación entre la formación independentista y el PP. “Es bueno que no se sepa si PP y Junts negocian”, afirma en nuestras páginas.

Después, suelta otro ramillete de perlas: “No veo por qué no debería gobernar el PP como ha gobernado el PSOE”. Otra: “Creo que el PP puede llegar a tener los votos suficientes para gobernar sin depender de Vox. Creo que seria el escenario ideal para cualquier demócrata”. Y una más: “El PP es un partido democrático y necesario, igual que es necesario un PSOE, pero no como el actual”.

En todo momento, Boye, que fue quien ayudó a Puigdemont a escapar de España por segunda vez hace un año, cuando aquella aparición estelar en el arco del Triunfo de Barcelona que se saldó con una desaparición a lo Houdini; alienta la tesis de que el tiempo del actual Gobierno está acabado. Es más, llega a repudiar al presidente: “Hoy en día nadie se quiere hacer una foto con Sánchez”. Por la cascada de escándalos de corrupción que inunda el estanque de la Moncloa.

Uno de los dirigentes populares que más conoce el mundo independentista asegura que no hay ninguna negociación con Junts, “más allá de lo estrictamente parlamentario, el día a día”. Otro, que ocupa un puesto en la Ejecutiva Nacional, no da mucha “credibilidad” a las palabras de Boye. “Cuenta la película que le interesa, está diciendo cosas para presionar a Sánchez”. Sí considera cierto lo que desvela de su reunión con Leire Díaz, la fontanera del PSOE. “No tiene sentido que diga eso si no fuera verdad”.

Para otro cargo de la formación conservadora, todo se resume en “cantos de sirena que llevan al hundimiento” si el PP se toma en serio las palabras de Boye. “Es el enredo permanente para igualar al PP y Sánchez. Se hace pasar por interlocutor. Enredos que solo alimentan a Vox”. En definitiva, nadie dentro de la dirigencia pepera ve posible la llegada de Feijóo con una moción de censura apoyada por Junts.

Ni siquiera auguran viable su apoyo en una hipotética investidura. La intentona del entorno de Puigdemont de hacer creer al personal que en Madrid pactan con todos, remata otro dirigente tiene una explicación muy simple: “Los de Junts están muy preocupados, si siguen con Sánchez les arrastra la corrupción y si le dejan caer se quedan sin chollo”. Un callejón sin salida.