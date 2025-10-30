Una nueva fotografía inédita de Pedro Sánchez con Koldo García

Pedro Sánchez calificó de "anecdótica" su relación con Koldo García pese a que ambos compartieron kilómetros y kilómetros por toda España con el objetivo de que el presidente del Gobierno regresara al "trono socialista". LA RAZÓN ha accedido a una nueva fotografía de esa época en la que ambos compartían momentos y confesiones.

Una de las afirmaciones que no pasó desapercibida de la comparecencia del presidente en el Senado fue cuando se refería a su relación con Koldo García. Sánchez describió de "anecdótica" la vinculación entre ambos. Una manifestación que no se corresponde con la realidad ya que el exasesor de Ábalos fue uno de los encargados de custodiar los avales en el proceso de primarias del PSOE que el secretario general ganó con 50.000 votos.

En sus trayectos en el famoso Peugeot por toda España compartieron confidencias y kilómetros. El presidente del Gobierno llegó a revelar en su libro que Koldo protegía los avales para que estuvieran seguros. "El día de la entrega era el 4 de mato. Las dos noches anteriores, Koldo, un miembro de la candidatura, se quedó a dormir en la oficina para custodiarlos", llegó a escribir Sánchez.

Tuit de Pedro Sánchez de 2014 alabando a Koldo García La Razón

Las declaraciones del presidente del Gobierno han sorprendido en el entorno del exasesor de Transportes. Y es que la relación entre ambos era fluida y hablaban con frecuencia. Es más, Sánchez también publicó un mensaje emotivo dedicado a Koldo en junio de 2014 donde le describió como "el último aizkolari socialista: un titán contra los desahucios".

"El último aizkolari socialista"

Esa publicación estaba acompañada de una fotografía de ambos. "Pamplona nos descubrió a uno de los gigantes de la militancia en estas tierras navarras. No obstante, este guerrillero de grandes dimensiones físicas y corazón comprometido, es un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha", señaló en el escrito.

Sánchez aseguraba que Koldo había sido escolta de Nicolás Redondo, sindicalista de la UGT y miembros de la Plataforma Stop Desahucios, también es conocido en la comarca por sus Ordenanzas Revolucionarias como los 1.000 euros para contratos a desempleados o los 8.000 para emprendedores del comercio.

"Lo singular de estos Planes de Empleo es que han surgido de la renuncia de Koldo García Izaguirre, concejal de Industria, Comercio y Empleo en Huarte, a cobrar sus dietas desde 2012", finalizó Sánchez la publicación. Unas palabras emotivas que demuestran la cercanía y el conocimiento de ambos. Una circunstancia que ha negado de forma intencionada el presidente del Gobierno en el Senado.