Un nuevo dron policial para llegar a los sitios más escondidos

Un equipo con capacidad para la búsqueda en espacios confinados con atmósferas contaminadas o en estructuras colapsadas como las encontradas en la Dana de Valencia. Este es el objetivo del nuevo dron que quiere adquirir la Policía Nacional. No cuentan con nada similar en su flota. El Ministerio del Interior ha licitado su compra por un importe superior a los 100.000 euros.

La Dirección General de la Policía ha emitido un informe donde se resalta la necesidad de comprar este sistema dron de inspección de interiores y equipos accesorios. El precio del mismo es de 113.000 euros y las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 15 de septiembre.

Esta compra se enmarca dentro de la es necesaria renovación periódica de los diferentes equipos y material, así como la adquisición de otros que la operatividad policial exige, que de forma concreta se expresan a continuación. El sistema dron de inspección de interiores y equipos accesorios, se destinará a funciones propias y específicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en concreto de la Dirección General de la Policía.

Su cometido será las inspecciones en estructuras colapsadas, embarcaciones de mediano y gran tonelaje, bodegas, tanques u otros habitáculos de difícil acceso y atmosferas de riesgo. Los agentes que harán uso del mismo será el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT). Dentro de sus múltiples funciones se encuentra la búsqueda y localización de restos humanos, sustancias estupefacientes, armas, dinero y demás efectos ocultos en techos, paredes, subsuelos, rescate de víctimas en catástrofes naturales, inspecciones de grandes embarcaciones o la búsqueda en espacios confinados.

Un dron para atmósferas contaminadas

En la actualidad, el GOIT carece de un equipo con capacidad para la búsqueda en espacios confinados con atmósferas contaminadas o en estructuras colapsadas como las encontradas en la Dana de Valencia. Esta los miembros de esta unidad de la Policía Nacional están altamente cualificados para el manejo de material técnico y herramientas complejas.

La Policía interviene seis drones "intrusos" durante la cumbre de la ONU en Sevilla . Agencia EFE

"Por tanto, la adquisición de un equipo de estas características, se hace imprescindible para poder analizar las zonas e inspeccionar sin la necesidad de poner en riesgo la seguridad de los actuantes y la efectividad en la inspección", añaden en el informe. El GOIT ha tenido un "notable aumento de servicios" en los que se hace necesaria una "búsqueda más especializada y metódica, han evolucionado, estos últimos años, de manera significativa".

La Policía Nacional ha realizado un estudio detallado de las distintas posibilidades, así como realizado un sondeo del mercado, para contemplar las opciones para adquirir este dron inspección de interiores y equipos accesorios. Remarcan su utilidad es fundamental para la detección de atmosferas contaminadas, víctimas o restos humanos e indicios del delito ocultos en huecos de vida, estructuras colapsadas, subterráneos, bodegas y demás lugares de difícil acceso.