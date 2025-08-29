La fachada de la sede del Partido Popular en Huesca ha amanecido rociada con pintura roja, huevos estampados en sus cristaleras y dos pollos muertos a los pies de la puerta tras un acto de vandalismo ocurrido durante la pasada noche.

En este sentido, la Policía Nacional investiga el ataque perpetrado contra la sede de los populares ubicada en el número cuatro de la calle Saturnino López Novoa, con el objetivo de esclarecer los hechos e identificar al autor -o autores- del acto vandálico.

Al parecer, según diversas informaciones, los dos pollos depositados en la puerta de la sede popular incluían mensajes en su interior con inscripciones como "No a la OTAN" y "Viva Putin". Además, contra la fachada arrojaron pintura roja y huevos, cuyo cartón dejaron en el suelo -junto a los pollos- y varios papels, entre ellos un folleto del Instituto Aragonés de la Mujer.

Vandalizan y atacan la sede del PP en Huesca con pintadas, huevos y dos pollos muertos. La Razón

Por su parte, el presidente provincial del Partido Popular, Gerardo Oliván, ha lamentado y condenado un ataque que "atenta contra los valores democráticos de convivencia y respeto", mientras que ha mostrado su deseo de que las pesquisas policiales den pronto sus frutos y se localice a los responsables de este suceso, que ha calificado de "extraño".

En este sentido, el PSOE de Aragón ha mostrado su repulsa y ha condenado el ataque a la sede del PP de Huesca. Una acción que la Delegación del Gobierno en Aragón también ha secundado a través de su perfil de X: "Nuestros valores democráticos se fundamentan en el debate político y en el respeto a nuestro sistema de partidos, nunca en las acciones violentas ni vandálicas".