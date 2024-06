El PP ve en el "órdago" de Vox un intento de recuperar protagonismo

El PP no se cree a Vox. En Génova no valoran como una hipótesis plausible que los de Santiago Abascal lleven hasta el final su "amenaza" de romper los pactos autonómicos si los populares apoyan el reparto de menores migrantes no acompañados. Fuentes del PP ven en este "órdago" un intento de buscar "foco mediático" sin otra consecuencia.

En las últimas horas, el líder del Vox, Santiago Abascal, ha elevado la presión al PP con la inmigración, un asunto clave para este partido y que ha utilizado como arma electoral en todos los comicios. "Los gobiernos del cambio están amenazados por el intento de repartir inmigrantes ilegales en todas esas comunidades", advirtió Abascal este viernes tras el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la formación.

Desde Génova ya anticipan que no van a "alimentar" este asunto, con el que Abascal "solo busca foco mediático" y "protagonismo", han señalado fuentes del PP, que advierten además que se produce después de que el pacto entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya dejado fuera de juego a Vox. "No creo que los votantes de Vox le hayan dado apoyo para que complique la gobernabilidad a los gobiernos de centroderecha en CC AA", han subrayado fuentes del equipo de Feijóo, que no creen que los de Abascal vayan a ejecutar su "amenaza" y arriesgarse a perder el poder territorial cosechado tras las autonómicas de hace un año, informa Ep.

En las filas del PP, comparten mayoritariamente esa opinión. "Cuando lanzas un órdago, lo ganas o lo pierdes. No sé con qué lo puede ganar. Su victoria es irse de los gobiernos y si no, tiene que plegar velas", han resumido fuentes del PP en privado. Una tesis similar ha expuesto públicamente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que no cree que Vox vaya a replantearse gobiernos por el reparto de menores. "Lo digo así, no me lo creo. Los órdagos de este tipo, yo creo que Vox ya los ha echado en algunas ocasiones", ha dicho, para defender un "ejercicio de solidaridad".

Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado este tema para visualizar la discrepancia entre PP y Vox y atacar a la formación de Feijóo. Así, pide a los populares "romper" con los de Abascal después un año "abducidos" por ese partido, en palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien cree que el PP desde que firmó esos pactos se ha vuelto "un partido de extrema derecha".

Reforma en julio

El Gobierno ya anunció esta semana que quiere aprobar la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes antes de que acabe julio. Previamente, se celebrará una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia con las comunidades autónomas. Según el ministro ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, esa reunión tendrá lugar en las próximas semanas en Canarias y, después de la misma, volverán a tener la palabra los grupos políticos con las aportaciones definitivas.

Por lo pronto, el PP no ha desvelado cuál será el sentido del voto de su grupo parlamentario cuando llegue al Congreso esta reforma de la Ley de Extranjería, pero Feijóo ya ha anticipado que habrá "solidaridad de las CCAA gobernadas por el PP". Eso sí, el jefe de la oposición ha dejado claro que este asunto requiere "liderazgo" del Gobierno de Pedro Sánchez, poniendo a disposición de las autonomías "recursos y medios" porque sus centros de menores están "repletos". Es más, considera que el Ejecutivo "lo único que hace es distribuir el problema y no solucionarlo". En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós, quien además ha mostrado su preocupación por el hecho de que se pueda negociar bilateralmente con Cataluña y País Vasco para que sean dos CCAA que queden excluidas en ese reparto.