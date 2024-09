Óscar Puente avanza que habrá "debates encendidos" en el Congreso Federal del PSOE

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pronosticado que el Congreso Federal del PSOE, cuya convocatoria ha adelantado el secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre en Sevilla, tendrá "debates encendidos" que ha justificado por una militancia crítica y libre.

Puente ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante un acto en Granada en el que ha recalcado que el PSOE es un partido "tremendamente plural" en el que la gente opina y lo hace con mucha libertad.

Cuestionado por las críticas internas a la gestión de Sánchez, el titular de Transporte ha apuntado que el PSOE lava sus trapos sucios en público frente a otros partidos con "más mar de fondo" que lo hacen bajo la superficie.

"Nosotros abrimos las puertas", ha recalcado Puente, que ha añadido que el PSOE es un partido de militantes críticos, que se expresan con libertad y que resuelven sus cuestiones democráticamente en congresos frente a otros que no convocan uno desde hace siete años.

"Habrá lugar a debates encendidos, a brazo partido, pero saldremos con una resolución apoyada por la mayoría", ha resumido el ministro, quien ha añadido que a un PSOE con casi 150 años de historia "pocos" pueden darle lecciones.

Presupuestos generales

Aunque ha sido preguntado por los periodistas por el concierto económico con Cataluña, ha rehusado contestar la cuestión. Sí se ha pronunciado sobre las dificultades para aprobar unos presupuestos generales del Estado y ha reconocido que él firmaba una envolvente como la actual para los próximos tres años.

Puente ha aclarado que eso no quiere decir que prefiera que no se aprueben unos presupuestos sino que, en su ministerio, los proyectos se licitan en función de la madurez que tengan porque actualmente hay dinero, por lo que no depende estrictamente del cuaderno de presupuestos.

"A veces se incluyen cosas que no están maduras o que no son las que procede hacer, pero se ponen. Ahora (hay) proyecto que se termina, obra que se licita, porque hay dinero", ha añadido el ministro, que ha reconocido estar "encantado" con su contexto presupuestario.

Efe