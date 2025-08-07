La fragata Méndez Núñez une vínculos con la Armada japonesa durante su regreso a España

La fragata ‘Méndez Núñez’ (F-104), se ha embarcado en una misión operativa con varios buques del ejército japonés en el regreso de su primer viaje a Japón, después de convertirse en el primer buque de guerra de la Armada Española que ha llegado al país nipón desde el año 1894.

En este sentido, a la altura del mar de Filipinas, los tripulantes se han integrado en una nueva operación para reforzar la integración de la Armada en el ámbito internacional junto con el portahelicópteros JS ‘Kaga’ y el destructor JS ‘Teruzuki'.

Para el comandante de la fragata, Jaime Salvador Muñoz-Delgado Pérez las actividades de intercambio con la Armada japonesa han permitido alcanzar un nivel alto de interoperabilidad y recuerda que los ejercicios que se han realizado han potenciado la profesionalidad y la camaradería de los diferentes componentes.

Fuera de las actividades marítimas, la cooperación se ha extendido en el puerto de Kure, donde, recibidos por autoridades japonesas, se ha realizado un contacto con la población local con el objetivo de potenciar las relaciones institucionales y el entendimiento mutuo con la población asiática.

La recta final de la misión para la fragata Méndez Núñez

La fragata seguirá integrada en el CSG británico hasta el próximo diez de agosto. Una vez finalizada su expedición en Filipinas seguirá su camino a España bajo mando nacional y llegará al puerto base de Ferrol en el mes de octubre.

La participación en este Grupo de Combate ha supuesto un reto logístico y operativo para la fragata que ha reforzado la independencia y la potencia de la Armada una oportunidad para demostrar la capacidad e independencia tecnológica de España y de esta manera proyectar los avances de la Armada española a distintas áreas geográficas.